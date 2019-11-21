費雪：美國大選助力多頭再走2年 看好台積電

國際投資大師肯恩．費雪今（21）日在 《財訊影響力論壇》上指出，美股與全球股市、台股連動性高，有鑒於美國歷次總統大選年的市場行情均為正報酬，將有機會帶動多頭氣勢再走 2 年；而擁有產業龍頭地位的大型股，將在景氣末升段中持續領漲，同時看好晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)。

重視基本面分析的費雪指出，在選擇投資標的時首重毛利率，10% 以下的毛利就算薄。費雪說，毛利是企業的奶水，毛利率夠高，企業才能擴張業務、研發和行銷，因此在景氣末升段，高毛利的大型股將更具防禦力。

費雪表示，這一波多頭走的是大型科技股，類股輪動後，大型生技公司、製藥公司也有機會表現，預期美國總統選舉行情，將有機會帶動多頭氣勢延續到 2020 年底甚至 2021 年初。

根據《財訊》報導，費雪年輕時曾任半導體分析師，也相當看好台積電。費雪指出，過去很多人認為台積電不可能和英特爾 (INTC-US) 平起平坐、摩爾定律一定會走到極限，然而台積電不但一一打破，還成為世界前 20 大企業。

費雪表示，投資人往往擔心股價太高不敢進場，但價值型投資人要看的，是公司長期成長性折算成現值後股價是多少，而不要囿於指數高點、殖利率和本益比。

「很多人不相信，但我認為現在亞洲最值得投資的就是台灣！」本身也是費雪讀者的《財訊》社長兼發行人謝金河分享，看清趨勢方向，是投資最重要的事情，而費雪擁有一套獨到的反市場心理操作模式，讓他能看到絕大多數投資人看不到的盲點。

謝金河表示，過去很多人唱衰台灣，但經過 30 年淬鍊，台灣前景正佳，今年台積電漲了四成，聯發科漲幅達九成，就是台灣競爭力的證明。

經濟部次長王美花則表示，政府會持續協助產業加值轉型，特別是創造更高附加價值的高端製造服務業，很多資通訊（IoT）或 5G 產業延伸出去的的應用服務，比代工製造更賺錢，像是智慧工廠、場景金融，政府協助產業優化環境與培養人才，讓投資台灣落實成真。