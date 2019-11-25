金可擁三大營運亮點 外資估明年EPS上看14元 喊買上調目標價

法人出具報告指出，隱形眼鏡廠金可 - KY(8406-TW) 營運擁 3 大亮點，包括產品朝多品牌、衝刺線上通路及海外市場業務有斬獲，綜效發揮下，預期明年營收、獲利可望成長，法人估，金可今年每股純益上看 12.36 元、明年將挑戰 14 元，因此調升評等至買進，目標價上調至 240 元。

展望明年，法人認為，金可主要市場能保有成長力道，中國已大致布局線上與線下通路，台灣雖然產業競爭激烈，但以多品牌搶攻高端市場，日本則看好新品牌挹注下，訂單量可望有雙位數成長。

法人表示，中國近視人口占整體 45%，目前隱形眼鏡滲透率約 10%，市場規模約人民幣 70 億元，年複合成長率約 15-17%，而金可在中國有在地製造能力，可降低生產成本，對市場變化也較有彈性。

整體而言，金可主要成長動能來自中國、台灣及日本，估明年毛利率有望小幅增加至 56%，年增 0.2 個百分點，每股純益上看 14.4 元，因此評等自中立調升至買進，目標價 240 元。

金可 10 月營收 7.73 億元，月減 4.6%、年增 14.74%；累計前 10 月營收 66.04 億元，年減 8.22%，第 3 季稅後純益 3.44 億元，年增 85.2%，每股純益 3.72 元；累計前 3 季稅後純益 7.87 億元，年增 34.9%，每股純益 8.5 元。