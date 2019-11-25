「黑色星期五」本週登場 零售股成敗在此一舉

今年，感恩節的黑色星期五不只是所有重要假日購物季鳴槍起跑的開始，對於在獲利掙扎中的美股零售業而言，這個購物狂潮的大日子更是至關重要。

雖然今年日曆上從感恩節到聖誕節之間的購物假期天數比去年少了 6 天，但據美國全國零售聯合會 (National Retail Federation) 數據顯示，估計 11 月和 12 月的零售額將比去年同期增加 3.8% 至 4.2%。

Cowen 分析師 Oliver Chen 即認為，當前的美國經濟仍處於非常強大的消費者環境當中。

Oliver Chen 指出，雖然梅西百貨 (M-US) 和科爾 (KSS-US) 財報狀況仍是差強人意，但這二間百貨不太可能走上玩具反斗城的破產前路，因這兩家公司都擁有健康的現金流，並且沒有因自有業務承擔過多債務。

但是，Oliver Chen 仍提醒投資人關注，因未來幾週的黑色星期五消費季，可能會決定這二間公司轉型策略的「成敗」。

同時 Oliver Chen 並認為，在美股零售股中，有能力進行額外投資的企業可能會領先同業，以沃爾瑪 (WMT-US) 為例，沃爾瑪已開始針對超過 20 萬件商品提供 35 美元以上訂單就給予免費次日送貨服務，並承諾要增聘臨時工來增加店面人力，利用手持結帳掃描儀協助現場顧客不必排長龍結帳。

另外，Oliver Chen 亦估計，Target 和沃爾瑪提供路邊取貨的服務，以及易於使用的行動 app 也將提供產業競爭優勢。

當然，最受關注的零售業主角是亞馬遜 (AMZN-US)，根據美國銀行美林證券 (Bank of America Merrill Lynch) 的最新研究，亞馬遜在平均送貨速度上仍比沃爾瑪和 Target 要快出一天，大約是 2 天比 3 天，一個重要的原因也在於亞馬遜擁有數量最多的商品。