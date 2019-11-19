阿里巴巴回港掛牌引爆認購潮　法人部份傳提早結束

外媒指出阿里巴巴在香港上市吸引市場強勁需求，可能將比預期提早停止接受法人的認購。消息人士指出這是阿里巴巴於週一 (18 日) 決定的，而法人最後支付的價格仍將在香港時間週三晚間根據紐約市場週二 (19 日) 收盤價格決定。

資料來源: investing.com

消息人士稱，阿里巴巴目前已獲得「數倍」認購，市場反應熱烈。法人的認購將於美國時間週二中午 12 點結束，比阿里巴巴及其投資銀行顧問團最初的計劃提早半天。

根據阿里巴巴提交給美國監管機構的公開說明書內容指出，阿里巴巴將於 11 月 26 日開始在香港交易所上市交易，當天將舉行上市儀式。

不過阿里巴巴發言人對公司提早結束認購的決定未予置評。

此外，MSCI 發出公告表示，MSCI 中國指數成分股阿里巴巴的 5 億新股票於 11 月 26 日開始在香港上市交易時，MSCI 暫不就其股票數量變化做出任何調整。

MSCI 計劃在明年 2 月進行指數季度審核時，對阿里巴巴股票數量及其與香港上市相關的自由流通調整因子做出調整。

分析師指出，阿里巴巴在香港掛牌後將能得到南下資金的關注，以阿里巴巴在中國最強勁競爭對手騰訊來看，目前南下資金持股約 1.8%。而阿里巴巴最新季報反映營運成長較騰訊更高，成長潛力較大，因此吸引更多南下資金買盤也合理。

只是阿里巴巴是否能納入港股通有一些規定方面要釐清，因為阿里巴巴在香港掛牌屬第二上市，同時股票性質屬於同股不同權。若只看同股不同權的 IPO 股票，可納入港股通，至於第二上市的問題則要看中港兩地監管機關如何解釋。

另一個問題則是流通市值，如果以阿里巴巴最多發售 5.75 億股及最高 188 港元掛牌來看，阿里巴巴在港股的流通市值約 1081 億港元，依規定不符合快速納入港股通機制。

但因為阿里巴巴港股與美股能互換，因此在市值計算能否併入美股，將是重點。