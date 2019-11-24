〈觀察〉推數位公民、訊息查核 社群平台拚提升自身影響力

社群平台紛紛在資訊爆炸時代中主動出擊，推出數位公民計畫、建立訊息查核平台，培養民眾媒體識讀、數位素養能力，提升自身品牌影響力，其中，臉書 (FB-US) 9 月起在台灣大動作推出數位公民 (We Think Digital) 培育計畫，喊出到 2020 年前要培育亞太區 200 萬數位公民目標；谷歌宣布廣告平台到選舉結束前，將暫停接受含政黨、候選人的競選廣告內容包廣告，LINE 則主動出擊，開闢選情專區，提供候選人建立官方帳號。

發揮自身社群品牌影響力 找回用戶信心

根據研調機構調查，台灣有高達 89% 人口比例每天至少使用社交平台 1 次，位居亞洲之冠，但英國調查機構 YouGov 調查顯示，台灣每 10 人中就有 7 人在網路社群中曾看過假新聞、仇恨言論與詐騙訊息等負面新聞，這也是近年來社群平台最被詬病的地方。

為擺脫充斥假訊息的負面印象，臉書、谷歌、LINE 等各大社群平台，近期都宣布與政府合作，推出假訊息查核平台，不難看出社群平台想運用自身的社群影響力，重新建立用戶對品牌的信心。

臉書推出的數位公民計畫，也呼應台灣 12 年國教 108 課綱，強調運算思維及設計思考的科技課綱格外受到注目，內容提及資訊技術與媒體素養，顯示教育單位也希望與社群平台合作，教導學生善用數位工具、辨別網路資訊及建立公民意識。

培育數位公民 從數位素養開始

數位素養聚焦在教導大眾如何使用電腦與網路搜尋資料或工作，隨著科技進步、全球網路互相串聯，應該思考如何善用網路連結人與人，而非僅限人與資訊的連結。

臉書 9 月在台灣導入數位公民培育計畫，協助民眾提升數位技能，包含培養批判性思辨能力、同理心、熟悉並善用網路工具，確保並維護網路社群安全。

臉書至今已在台灣 15 個縣市辦理超過 30 場宣導講座，培育超過 5000 位數位公民，將更進一步結合線上、地方政府資源，推出數位公民行動教室計畫，要將化身為行動教室的卡車開進台灣 7 縣市，強調保護數位身分足跡、打造良好網路互動、培養數位思辨能力。

應對明年大選 各大社群平台出招

距離明年總統立委大選進入倒數階段，民眾獲取選舉、候選人資訊的方式也從報章雜誌、電視，轉往手機、社群平台，為應對大選資訊來源正確性，各大社群陸續提出措施因應，其中谷歌宣布廣告平台到選舉結束前，將暫停接受含政黨、候選人的競選廣告內容包廣告，但官方強調將持續與第三方打擊不實訊息，提升台灣社會的媒體識讀、數位素養。

不同於谷歌暫停政黨、候選人廣告，臉書及 LINE 則採取不同策略，臉書宣布將把政治、社會議題的廣告納入廣告刊登政策中，意即投放任何廣告都須經過身分認證、揭露出資者相關資訊，以把關廣告內容；LINE 則主動出擊，開闢選情專區，提供候選人建立官方帳號，讓用戶接收正確的候選人政見與宣傳。