〈鉅亨看世界〉月台上的變形金剛

日本的西日本旅客鐵路株式會社 (JR 西日本)(9021-JP) 在 11 月 20 日時，於大阪市中心部梅田地區的「Umekita 新站」，向外界展示了最新可移動式月台閘門的研發成果。《影片連結》

JR 西日本的來島達夫社長在當天的記者會上表示，該公司「著手研發了全球首創的月台閘門型式」。未來將能配合各種形式不同的到站列車的車門位置，自由調整月台閘門的開關地點，還有閘門的開口幅度大小，解決了過去位置固定的設計缺點。

JR 西日本的活動式月台閘門 (圖片：翻攝自 JR 西日本官網)

與一般使用固定形式車廂的鐵路系統不同，日本多數鐵路公司同時擁有許多型式不同的列車在軌道上行駛。也由於各型車輛在車門位置的設計未作統一，因此傳統固定式的月台閘門，無法應付所有列車的車門開關位置，也造成與乘客安全息息相關的月台閘門難以普及。

日本除了沖繩縣外，鐵路系統遍及全國。特別是在主要的大都會區，鐵路運輸系統更是掌握了重要的交通命脈。由於利用人數眾多，常發生乘客在月台上遭列車碰撞，或是從月台上跌落軌道等嚴重意外。

未來 JR 西日本這項嶄新設計的月台閘門若能普及，除了將大幅改善月台上的安全性，減少不必要的傷亡，也可望降低臥軌意外的發生，拯救寶貴的人命。對鐵路公司而言，也可避免因相關意外所造成的不必要營運停止，減少公司損失。

JR 西日本的「Umekita 新站」預計在 4 年後的 2023 年展開營運，未來預計將有 JR、南海、阪急等三家鐵路公司的車輛，會利用這座全新車站。由於全新活動式月台閘門的導入，也不需擔心各家車輛在車門設計上不同的問題。