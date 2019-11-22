消費稅調漲與颱風影響 10月日本百貨業營收減少17.5%

「日本百貨店協會」(Japan Department Stores Association，JDSA) 在週五 (22 日)，公布了 2019 年 10 月日本全國百貨公司的營收表現。經店鋪數量調整後的整體營收，較去年同期大減 17.5% 至 3863 億日圓，也是近 3 個月以來的首度負成長。

2019 年 10 月日本全國各地百貨公司營收情形 (圖片：翻攝自 JDSA)

主要由於日本自今年 10 月起，消費稅率從原來的 8% 調漲至 10%，造成消費者在 9 月時搶購消費，也因而在進入 10 月份之後，於消費行為方面出現轉弱的現象。

加上當月有大型颱風侵襲日本，造成當地許多百貨公司營業時間縮短或暫停營業，也同樣是日本百貨業在 10 月營收大減的主要因素。

另外在國外旅客消費方面，由於日圓走強和美中貿易戰等諸多因素影響，金額較去年同期減少 13.8%，也是近兩個月來首度在表現上遜於去年同期。

以商品項目來看，在今年 9 月出現搶購熱潮的藝品、珠寶，以及貴金屬等高額商品，到了 10 月出現年減 31.3% 的嚴重衰退，化妝品也出現年減 21.3% 的大幅減少。在包含上述品項的雜貨方面，則是年減 24.3% 表現遜色。在其它個人用品與服飾方面，也同樣都出現超過 20% 的負成長。

2019 年 10 月日本百貨公司商品銷售情形 (圖片：翻攝自 JDSA)

這項調查涵蓋全日本的 76 家百貨業者，共 208 個店鋪。而在百貨業集中的東京地區方面，營收年減 19.0%，出現近 3 個月來的首度負成長。