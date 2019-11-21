路透：美中恐拖到「明年」才敲定階段協議

《路透社》週三 (20 日) 報導，由於中方要求更大幅度的取消現有關稅，以及香港示威抗議議題，美中可能明年才敲定美中第一階段協議。

上月 11 日美中高層級貿易代表會面後，美國總統川普曾言，初步的貿易協議可能需要長達五週的時間才能完成，如今恐將拖到明年。

消息人士透露，川普與貿易代表萊特希澤意識到，對未能解決諸如智慧財產權和技術轉讓等核心問題的協議，降低關稅將不會對美國有利。

智庫國家利益中心戰略與貿易資深研究員 Christian Whiton 表示：「如果談判進展順利，將暫停提高關稅，如果沒有，美國將實施這些措施，這將把 (貿易戰) 遊戲推到明年。」

香港示威風暴亦讓階段協議達陣的可能性越趨複雜。繼美國眾議院上月通過後，美國參議院週二 (19 日) 亦一致投票通過《香港人權與民主法案》，該法案將由美國總統川普簽署後生效。

Christian Whiton 質疑：「在北京的指導棋下，香港政府對抗議者暴力鎮壓降低達成協議的可能性。」他反問，當港警在香港毆打學生時，習近平真的會被邀請和川普會面嗎？

與此同時，中國官媒也釋出風向球。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進週三推文表示，很少有中國人相信中美可以很快達成協議。鑑於當前美國對華政策不佳，中國官員多認為，如果達成貿易協議將沒啥意義。中國希望達成協議，但已準備好應對最壞的情況，即長期的貿易戰。

他還警告美國農民，切莫急於購買更多土地或購買更大曳引機。建議等待美中貿易協議真正簽署，並在六個月後仍然有效時，屆時才會更安全。

白宮發言人 Judd Deere 週三緊急發布電郵聲明：「談判正在進行中，有關第一階段協議的文案正在取得進展。」

然而，多項貿易利空消息引發投資者不安，週三美股四大指數全數走跌。