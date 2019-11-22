中國電動車市場萎縮 重創電池供應大廠

據《彭博》報導，由於中國電動車市場成長趨緩、以及中國政府之補貼削減，使得電動汽車電池供應大廠中國寧德時代 (CATL) 與比亞迪 (1211-HK)，於 9 月銷售量皆受到重創。

韓國商業情報公司 SNE Research 指出，全球最大的電動車電池製造商寧德時代，於 9 月銷售量下跌 10%，而比亞迪則是大幅下滑 71%，導致韓國 LG 化學，取代比亞迪成為全球第三大電池生產商。

另外，今年第三季，寧德時代之全球電動車電池市佔率為 26.6%，而松下市佔率則為 24.6%，為全球第二大。

全球電動車電池大廠市佔率 (圖：Bloomberg)

中國政府過去藉由電動車產業補貼政策，促使中國成為最大的電動車生產國和銷售市場，然而為了避免中國電動車市場過熱，今年 6 月起，政府削減電動車之購買補助。由於補助的取消、加上經濟成長放緩，導致電動車銷量大幅跌落，並對電池製造商造成重大衝擊。

SNE Research 於週五 (22 日) 發佈之報告中指出，由於中國經濟疲弱之趨勢，仍將持續一段時間，且中美貿易戰亦導致美國市場之不確定性增加，預期明年的全球電動車電池銷售市場，仍將不見起色。

但儘管市場對於電動車市場之前景，仍舊抱持保守態度，但寧德時代 (300750-SZ) 受惠於 BMW 之訂單，股價於週五 (22 日) 上漲 4.34 %，收盤價為人民幣 80.5 元，BMW 於近日公佈，將提高向寧德時代採購電池之金額，由去年宣佈之 40 億歐元 (約 44.3 億美元)，增加至 73 億歐元 (約 80.9 億美元)。

寧德時代自今年 3 月高點以來，股價已下跌了 13%，而比亞迪 (1211-HK) 股價則是自今年 4 月以來，下跌了 37%。

但根據《彭博》統計，目前市場仍普遍看好寧德時代股價走勢，27 間分析機構出具「買進」意見，5 間出具「持有」意見，而有 8 間則是出具「賣出」意見。

寧德時代、比亞迪股價走勢日線圖

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