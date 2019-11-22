萬眾期盼 三星將透過Galaxy Home Mini正式進軍智能喇叭市場

三星近期將透過推出 Galaxy Home Mini 進入智能喇叭市場。而該公司是否會因此在智能喇叭市場取得一定的市占率仍有待觀查。

目前，包括亞馬遜 (AMZN-US)、Google (GOOGL-US) 以及阿里巴巴 (BABA-US) 等中國企業持續在該市場進行激烈的競爭。

三星電子在 11 月 21 日舉行的三星 Bixby 開發者大會發布了其新款智能喇叭 Galaxy Home Mini。

三星曾於去年 8 月在紐約發布了首款智能喇叭 Galaxy Home。然而，該產品時至今日仍未正式釋出，此次，三星將透過推出 Galaxy Home Mini，正式進入智能喇叭市場。

Galaxy Home Mini 將搭載 Bixby 數位助理服務，並且支援與三星 SmartThings 物聯網平台連動，另外也可能透過內建電池以無線形式運作。

與此同時，三星仍專注於發展智能服務及 Bixby 生態系統。三星軟體與 AI 部門主管 Eui-Suk Chung 表示：「Bixby 目前可適用於全球 1.6 億部電子設備，包括智慧型手機、平板電腦、智慧型手錶、電視以及冰箱」

在三星加入後，以亞馬遜 Echo 和 Google Home 為首的全球智能喇叭市場會發生何種變化也值得持續關注。

隨著相關技術的發展，許多全球性 IT 公司都紛紛進入智能喇叭市場。過去，該市場持續處於由亞馬遜 Echo 和 Google Home 為首，兩間公司領跑的狀態。但最近，阿里巴巴和百度等中國公司開始崛起，企圖分食此市場。

根據調研機構 Canalys 的數據，亞馬遜在今年第三季售出了 1040 萬台智能喇叭，市占率為 36.6%，其次是阿里巴巴的 13.6%、百度的 13.1%、Google 的 12.3% 和小米的 12%。