高盛：明年美債遭遇小熊市 看好週期性股票上漲

高盛集團 (Goldman Sachs) 表示，全球經濟和收益將在 2020 年走穩，即使各國央行維持政策不變，高風險資產也將能蓬勃發展。

高盛分析師 Lotfi Karoui，Zach Pandl，Kamakshya Trivedi 和 Jeffrey Currie 出具的報告中指出，高盛明年的市場主題包括：經濟成長走穩、週期性股票上漲以及債券「小熊市」。

高盛分析師認為，各種週期性敏感資產都還有上漲空間，而且這種持續的全球經濟成長環境下，不至於會出現美元貶值或導致債券遭遇大熊市。

高盛預估明年 10 年期美債值利率將反彈至 2.25%。(來源：Bloomberg)

儘管受到美中貿易戰的影響以及對全球經濟成長的擔憂，但由於世界各國央行採取寬鬆貨幣政策，今年股市和債市齊漲，截至週五 (22 日) MSCI 全球股票指數累計上漲 19%，十年期美債殖利率下跌超過 90 個基點，來到 1.77%。

高盛認為，美國和新興市場的周期性股票仍有繼續上漲的動力，但預期明年基準美債殖利率將反彈至 2.25%。

由於全球經濟成長有望回升，美元將承受溫和壓力，但按貿易加權計，跌幅應該不到 2%；至於中國，政策措施將可為人民幣及股市提供支撐，有助於本幣債券的漲勢。

不過，因金融危機而導致的市場流動性狀況惡化，將仍是投資者信心脆弱的主因。

高盛預期，經濟和收益成長將會有適度改善，風險資產回報率可觀，但同時存在的大量風險，使得偏高的估值將引來質疑，上漲空間有限。

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