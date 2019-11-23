〈鉅亨看世界〉辛巴威貨幣血淚史

一個國家因貨幣而為全球所知，不一定是件好事。在長期的貨幣貶值之下，辛巴威的貨幣早已一文不值，即使重新發行貨幣，現金短缺的問題，依舊是這個國家的難以觸摸的傷痕。

激進的土地改革後經濟變調

當然，事件的開始並不是這樣。做為非洲南部重要的文明發源地，辛巴威在 15 世紀還是非洲南部最大的邦國，直到 19 世紀，成為英國的殖民地，之後再經過長期戰爭後，於 1980 年宣布獨立建國。

辛巴威擁有不差的天然資源，農、工業均有一定基礎，並以出產優質鱷魚皮而聞名，曾為世界第三大菸草出口國，旅遊業的收入也很高，在非洲也算是富裕國家。他們於建國後發行了第一代貨幣，也具備穩固的基礎，1 辛巴威幣可兌換 1.47 美元。

但上台後一直掌權的穆加比 (Robert Mugabe)，有鑑於當時白人占比例不到 5%，卻擁有 70% 的土地，因此進行了激烈的土地改革。從 2000 年開始，宣稱白人所擁有的土地，是殖民期間的不當得利，強行沒收後配給本國黑人，造成白人農場主出走，而新的農場主不具有管理能力，使得辛巴威的生產急劇下挫。

而激烈的改革行動，更引發了英國等西方世界的制裁。同時，國際貨幣基金 (IMF) 為主的債權國，指控穆加比的選舉中涉及舞弊，而擱置了原定的援助計畫。做為回應，辛巴威宣布退出這一國際組織。

2008 年時的辛巴威幣 (圖: AFP)

但長期積久外債，又缺少適當的經濟穩定措施，辛巴威所想到解決經濟困局的辦法，就是大量印鈔。而且，在發覺問題愈來愈嚴重之後，印鈔印得更凶，終於使得通膨失控。在 2007 年 11 月，官方公布的通膨數據，是 26000%，但各方認為可能更高，國內的失業率更高達 80%。

大量印鈔帶來劇烈通膨

2008 年，辛巴威的通膨及貨幣問題上升到新高點，辛巴威央行數據顯示，2008 年 6 月，通貨膨脹年增長率達到 2.31 億 %，2008 年 11 月中期，這一數字幾乎突破 800 億 %，之後，官方直接放棄公布通膨數據，以減少指責。

在此同時，辛巴威決定發行極高面額的貨幣，以應付日常所需。2008 年 5 月，央行發行 1 億面值和 2.5 億面值的新辛巴威幣。緊接着，5 億、25 億和 50 億辛巴威幣也問世。2009 年 1 月，央行索性發行了 10 兆、20 兆、50 兆和 100 兆面值的紙幣。

但這些帳面上的紙鈔，卻毫無現金該有的交易價值。以美元計算，2006 年發行的辛巴威幣，已經只有 100 億兌 1 美元的價值，到了 2009 年，更來到 300 兆兌 1 美元的悲慘結果。

最後，政府不得不在 2009 年 12 月宣布，停用本國貨幣 1 年，但實際上，自此之後，辛巴威幣幾乎只剩下「收藏價值」，其他國家的人們購買，並數著上面的零做為「炫富」之用。

這些票券後面省略了 12 個零 (圖: AFP)

棄用本國貨幣未解決問題

據統計，自 2000 年至 2009 年，辛巴威央行共發行過約 70 種面值的貨幣。

在本國貨幣實質遭到棄用之後，2015 年之後，辛巴威政府將美元、南非蘭特、波札那普拉、英鎊和歐元先後成為其法定貨幣。此後，澳幣、人民幣、日圓、印度盧比也加入其中。

2016 年，政府推出了本應相當於美元的「債券」和硬幣，以彌補美元現金短缺的問題。但是，沒有人相信它們具有同等的價值，因此在黑市上，債券的價值遠不及美元。然後在今年 2 月，政府引入了實時總結算 (RTGS) 美元，RTGS 被描述為一種新貨幣，但僅以電子方式存在。

今年 6 月，當局以貨幣必須恢復正常為由，開始禁止美元和其他外幣流通，當局表示，新的貨幣可以緩解現在現金短缺的局面，大部分人目前都難以提取薪水和儲蓄。

使用新貨幣卻現金短缺

到了 11 月，辛巴威重新發行了新的小額硬幣，包括 2 元硬幣、2 元紙幣和 5 元紙幣，並於 11 日正式上路。但不僅一開始上路，很多銀行就未如期取得現金，政府還加諸種種限制及配額。

銀行規定的每週可提領金額，為 300 辛巴威幣，但銀行 ATM 的現金早被提取一空，而由於沒有足夠的錢可以發放，人們常常在大排長龍之後，結果一無所獲。

銀行前大排長龍仍無現金可領 (圖: AFP)

要使用新的貨幣，卻呈現金緊縮，結果通膨一點也未改善。今年 6 月時是 100%，到 11 月，已經來到 300-400% 附近。

因為市面急需現金，也使「現金為王」的現象在當前的辛巴威地變得更加詭異。

一名當地的律師表示，15 辛巴威幣的麵包，現在有 3 種支付方式，但價格不同。拿現金支付，只需 15 元，用電子支付要 18 元，用信用卡要 20 元，很多時候商家只願收現金。

這使市面上出現一個奇怪的職業—現金男爵 (cash baron)。這些人不知透過何種方式，取得許多現金，人們在必須支付現金的場合，由他們手中購買現金，但溢價可能高達 30%。社群媒體上，到處可見這些「男爵」拿著 2 元新鈔的照片。

獨裁者離開未解決通膨難題

過去幾年，人們把辛巴威的困境，歸咎於長期的獨裁者穆加比，但他在 2017 年被政變趕下台，並於今年早前過世，但獨裁者的離去，並沒有解決人們當前的難題。

新發行 2 元紙鈔未解決任何問題 (圖: AFP)

對此地的人們來說，鈔票一印再印，使用的貨幣一換再換，但根本經濟問題從來沒有解決，現金短缺以及長期乾旱加劇日常用品的缺乏—天文數字的通膨，依然是辛巴威不變的難題。