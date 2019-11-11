辛巴威股市頻創新高 市值卻盪到谷底 外資還是選擇逃為上策

辛巴威股市的哈雷 (Harare) 工業指數今年屢創新高，但辛巴威證券交易所執行長 Justin Bgoni 卻很難高興起來，因為當地股市正面臨極端挑戰：自二月實施釘住美元匯率制以來，辛巴威幣已下跌超過 80%；國際貨幣基金組織估計，今年度通貨膨脹率高達 300%。

儘管哈拉雷工業指數創歷史新高，以辛巴威幣計算的市值比一年前增加 169％，達到 310 億辛巴威幣，但若按美元計算，則是 19 億美元，已經跌到十年來的最低水平。過去，投資者曾利用股市作為躲避南部非洲國家經濟動盪的庇護所，但美元兌辛巴威幣回升和惡性通貨膨脹動搖了其避風港的地位。

辛巴威股市市值雖走高，但若以美元計價 (藍線)，則反向走低。(來源：辛巴威證交所／彭博社)

總部位於辛巴威首都哈拉雷的券商 IH Securities 的負責人 Lloyd Mlotshwa 表示，在評估個股市，惡性通貨膨脹使投資者望而卻步，儘管企業的收入明顯成長，但實際銷售的產品數量卻在下降，整體績效正在惡化。

Mlotshwa 說，貨幣的大幅貶值也導致股票市值的錯估，一些公司股價甚至低於淨值，而且在市場情緒如此低迷下，即使技術面出現買進信號，也未必為真。”

辛巴威政府在今年二月時，取消辛巴威債券貨幣與美元之間的等值掛鉤；六月，又取消原本流通替代辛巴威的多國貨幣，在停止流通近 10 年後重新發行辛巴威幣，上周五辛巴威幣兌美元匯率為 15.58，而二月時的平價匯率則為 2.5。

辛巴威落後的經濟、艱困經營的企業及政府政策的不一致，都降低了該國股市對外資的吸引力，在外資的卻步下，股市交易低迷，幾乎沒有新資金流入，以十月為例，外資交易比重僅 15%，為三年來單月新低，較今年二月創新高的 82% 大為下降。

今年二月以來，外資加速撤出辛巴股市。(來源：辛巴威證交所／彭博社)

按理說，持有美元的外資正可以趁辛巴威幣貶值時買進便宜的股票，並在股市創新高時獲利賣出，但外資對此卻反而卻步。分析師表示，在辛巴威外匯管制及財政部法令限制下，獲利無法匯出，這也成為外資不願進場的原因。

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