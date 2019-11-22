消費稅調漲與免費幼教上路 日本10月核心CPI微幅上升

日本週五 (22 日) 公布 2019 年 10 月全國消費者物價指數 CPI，在去除生鮮食品後的核心 CPI 較去年同期上升 0.4%，符合預期，並優於前月年增率 0.3%。

雖然能源價格的下滑，持續給 CPI 表現帶來壓力，但由於消費稅調漲，還有免費幼教、托兒政策的展開，也將數字推高。

關於 10 月核心 CPI，日本總務省針對消費稅調漲，還有免費幼教、托兒政策的貢獻度進行試算。

在結果方面，由於消費稅調漲所帶來的貢獻度為 0.77，免費幼教、托兒政策的實施也帶來 0.57 的貢獻度。而除了上述這兩項在 10 月上路的政策所帶來的影響，在其他方面則都幾乎維持在持平水準。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

若去除消費稅調漲，還有免費幼教、托兒政策所帶來的影響，日本 10 月核心 CPI 的上升率則為 0.2%，是近 2 年 7 個月來的低水準。

在去除生鮮食品的核心 CPI 查價項目方面，有 391 個品項出現上升，111 個品項出現下滑，21 個品項持平。

對這樣的結果，日本總務省在看法上認為「因能源價格的下滑，造成 CPI 上升遲緩，但仍然以緩慢的步調上升」。

同月全物價指數較去年同期上升 0.2% 報 102.2，增加幅度與上 (9) 月表現相同。

另外在去除生鮮食品與能源的超核 CPI 表現方面，年增 0.7% 報 102.0。