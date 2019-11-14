美國10月核心CPI增速放緩 整體CPI穩定增長

雖然受到房租成本下跌影響，美國勞工部於週三 (13 日) 公佈之 10 月核心消費者物價指數 (core CPI)，出乎市場意料之外增速放緩，年增長率僅達 2.3%。但受惠於能源及食品價格上漲，整體 CPI 年增率達 1.8%，優於市場預期。

美國於週三 (13 日) 公佈 10 月 CPI 數據，扣除食物和能源之核心 CPI 年增率為 2.3%，不如先前市場預估之 2.4%，亦低於 9 月公佈之 2.4%。另外，核心 CPI 月增率則為 0.2%，優於 9 月之 0.1%。

美國核心消費者物價指數。(圖：Bloomberg)

造成核心 CPI 年增率趨緩之主因為：房租物價指數表現不佳，10 月房租物價指數僅增加了 0.1%，為自 2011 年 4 月以來最小增幅。

其他細項指數顯示，醫療服務指數增加了 1%，為 3 年來最大增幅，衣著類指數則是下降了 1.8%，為今年 3 月以來最大跌幅。二手車與卡車指數上升 1.3%，但新車指數增長率則呈現連續 4 個月下滑趨勢。

整體 CPI 之年增率及月增率分別達 1.8% 及 0.4%，優於先前市場預期之 1.7% 及 0.3%。整體 CPI 指數上主因為受惠於能源和食品價格的上漲，能源價格增加 2.7%，為今年 4 月以來最大漲幅，汽油價格則是在上月跌落 2.4% 之後，反彈增長 3.7%。另外，食物成本上漲了 0.2%，亦為 5 月以來最大漲幅。

聯準會在訂定通膨目標、以及制定利率決策時，所參考的指標並非為 CPI 數據，而是由美國商務部所公佈之個人消費支出指數 (PCE)，日前公佈之 9 月數據顯示，PCE 增長率為 1.7%，仍較聯準會之目標 2% 為低。

儘管距離通膨目標仍有一段距離，但根據近日所公佈的就業數據、以及服務業數據顯示，消費景氣及通膨成長率皆將趨於穩健。聯準會主席鮑爾亦於週三 (13 日) 聽證會中表示，目前將暫緩利率調降。

另外，川普亦於週二 (12 日) 時表示，中美貿易之第一階段協議，已決定於北京舉行，屆時兩國之談判將可能影響未來政策走向。



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