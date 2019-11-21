蘋果泰坦計畫專利再釋出：擴增虛擬顯示器、車輛地板組件

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 52 項新專利，其中涵蓋了一項專門為未來自動駕駛汽車設計的 VR 頭盔專利。該設備駕駛人或乘客可以在車子行進間享受 VR 體驗。

另一項專利則涵蓋了與強化支撐力，以支撐多個電池配置的車輛地板有關的發明，以下將逐一說明：

1. 擴增虛擬 (AV) 顯示器

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

此專利編號為 10482669，涉及擴增虛擬顯示器。 蘋果指出，此技術讓 VR 系統的應用可以在自動駕駛車中實現。

這也是蘋果對未來 AR 耳機的願景之一，該耳機的設計旨在使自動駕駛車的乘客能有更佳娛樂化的體驗。 此技術還可以協助使用者完成工作或參加視訊會議。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

2. 車輛地板及相關組件

此專利編號為 10479413，涉及車輛的地板組件。蘋果指出：「該專利將應用於行駛於道路的客運車輛，例如小汽車，卡車或其他汽車等的地板結構。該地板結構可分散來自外側撞擊的衝擊力且能使車輛高度最小化，進而應用諸如電池存儲等其他用途。

蘋果此次通過的專利，皆很可能涉及該公司的自動駕駛車計畫「泰坦計畫」。值得注意的是，上述的專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。