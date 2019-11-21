蘋果設廠開啟「美國製造」？美媒：川普說法有誤 新園區無關製造

美國總統川普週三 (19 日) 與蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook)，共同參觀了蘋果在德州的 Mac Pro 組裝廠。川普隨後盛讚自己在「美國製造」上的努力，並稱正在考慮讓蘋果豁免關稅等問題。

蘋果也在週三宣布，已經啟動奧斯汀新園區的建設，起初將僱用 5000 名工人，最終僱員人數將增至 1.5 萬人，該園區料將於 2022 年投入使用。

與此同時，蘋果正爭取豁免進口關稅。川普表示，正在考慮此事。但他特別指出，美國與南韓間有很棒的貿易協議，這樣做對三星並不公平。

美媒：工廠與新園區是兩回事

美國科技媒體《The Verge》對此事撰文質疑，認為川普在此事上對外傳達的訊息並不正確，文章更直接用了「說謊」一詞。

川普在參觀工廠時表示，「我們看到了一個強大而重要的工廠的開始」，「我希望看到蘋果在美國建廠，這就是正在發生的事情。」隨後又於推文上說，「今天我開啟了一家蘋果在德州的主要工廠，將使大量高薪工作回到美國。」

《The Verge》編輯 Russell Brandom 認為，川普在此事上傳達了一些錯誤訊息，首先，技術上來說，他們今天參觀的是蘋果承包商 Flex Ltd 的工廠，蘋果並沒有自己在做製造工作。蘋果的確正在德州設廠，但那是個新的園區，在數英里之外，做的是白領的設計與工程工作。

此外，這家工廠從 2013 年起，就在美國組裝 Mac Pro，也是這家工廠一直在做的事，這是在川普當選之前。

Brandom 表示，按照川普的說法，蘋果像是在德州開了一家新工廠來製造 Mac Pro，但這不是事實。

蘋果中止轉往中國生產計畫

更早的報導顯示，今年 6 月時，蘋果正準備將 Mac Pro 的生產轉移到中國，但遭到川普嚴厲指責，並威脅將課徵關稅。隨後，蘋果與川普政府多次交涉後，並於 9 月宣布，會繼續在德州奧斯汀生產，並將此政策轉變歸功給川普政府。

蘋果宣布這一決定的前幾天，美國貿易監管機構批准了蘋果提出的 15 項關稅豁免申請中的 10 項。

蘋果也繼續申請豁免關稅的努力，於本月稍早，向川普政府申請對中國生產的 Apple Watch、iPhone 零組件和其他電腦產品提供關稅豁免。