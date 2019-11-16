紐約匯市—製造業指數疲軟 美元走低 英鎊歐元雙漲

週五 (15 日) 美元因 10 月美國製造業數據疲軟而下跌，市場對美中談判進展樂觀，美國 10 月零售銷售有所回升，提振歐元和英鎊，市場避險情緒不減，美元兌日圓匯率上漲了 0.3%。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

在美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 釋出樂觀態度後，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週五 (15 日) 也跟著表示：「美中完成協議的機率非常高。」同時羅斯透露，第一階段協議的部分內容將聚焦於當前貿易情況。但根據羅斯說法，目前美國還沒決定是否停止 12 月中旬的對中加徵關稅。

根據前日《華爾街日報》報導，中美貿易談判在討論農產品採購方面碰釘，以致貿易進展推遲。

紐約 Fed 週五 (15 日) 釋出的 10 月製造業指數報 2.9，預估 6.0，前值 4.0，製造業產值跌落至 0.6%，2018 年 5 月以來的最高水平。

受惠於汽車銷售和能源價格上漲，美國 10 月零售銷售增幅達 0.3%，優於市場預期，市場認為，這更堅定了聯準會暫緩降息的立場。工業生產下滑 0.8%，遜於市場預估的 下滑 0.3%，前值下滑 0.4%。

而中國前日公布疲軟的經濟數據，第三季經濟增長放緩至 30 年來最低增速。市場避險情緒不減，意味著上周美元兌日圓暴跌的終結可能即將到來；瑞郎兌美元也下跌了 0.16%。

歐元兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

週五，美國商務部報告稱，10 月美國零售銷售有所回升，但消費者減少購買大件家居用品和服裝的消費，令市場對目前支撐美國經濟的消費者實力存疑。

相較美國消極的零售額，歐元區第三季經濟數據有所好轉，提振了歐元和英鎊，歐元兌美元匯率上漲 0.3%，英鎊兌美元也上漲了 0.2%。



截至週六 (16 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 97.857。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1053 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2907 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6820 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3223 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.75 日圓。