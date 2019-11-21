美股盤後 — 香港成美中癥結點 階段協議恐拖明年 四大指數全收黑

週三 (20 日) 美國參議院週二通過《香港人權與民主法案》，引發中國官方強烈反彈，美中關係瞬步冰點，十年期美債殖利率跌至 2 週來新低，原油價格大漲約 3%，美元上揚，美股早盤開低。

盤中時段，《路透社》傳出於中方要求更大幅度的取消現有關稅，美中可能拖到明年才會敲定美中第一階段協議。此消息促使美股跌至盤中最低點。

隨後，白宮發言人 Judd Deere 週三發布止血聲明：「美中貿易談判正在進行中，有關第一階段協議的文案正在取得進展。」

儘管美股跌幅有所拉回，但四大指數終場仍全數收黑。

週三 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 11.72 點，或 0.38%，收 3108.46 點。

那斯達克指數下跌 43.93 點，或 0.51%，收 8526.73 點。

美股道瓊指數下跌 112.93 點，或 0.40%，收 27821.09 點。

費城半導體指數下跌 20.36 點，或 1.18%，收 1710.14 點。

標普 11 大板塊僅四個板塊收漲，能源隨原油價格大漲領軍衝高，其次為公用事業與必需消費品板塊。材料領跌，再來是通訊服務與工業板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股僅 Netflix 獨強。Netflix (NFLX-US) 上漲 0.85%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.82%；臉書 (FB-US) 下跌 0.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.41%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.16%。

蘋果週三宣布已注資 10 億美元動工德州奧斯汀新園區，占地 133 英畝的園區，初步將容納 5000 名員工，新廠房計畫 2022 年正式啟用，計畫生產最新 MacBook Pro 筆電。

週三美國總統川普親訪蘋果新園區，於盤後時段宣布，他考慮讓蘋果免於 12 月新關稅影響。

半導體類股災情慘重。科銳 (CREE-US) 暴跌 8.11%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.66%；美光 (MU-US) 下跌 2.17%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.90%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.77%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.40%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.58%。

隨美債殖利率下滑，金融股收低。花旗 (C-US) 下跌 1.24%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.76%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.91%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.73%。

焦點個股

零售企業目標百貨 (TGT-US) 與勞氏 (LOW-US) 強勁財報驅動，其股價分別大漲 14.03% 和 3.91%，特別是目標百貨更飆至歷史新高價位。

投行 KeyBanc 發布報告表示，美國最大的電信公司 AT&T 旗下 DirecTV Now 訂戶量惡化， 拖累 AT＆T (T-US) 週三股價下滑 2.16%，連續兩個交易日收跌。

華爾街分析

聯準會 (Fed) 最新釋出的會議紀要顯示，該機構確實預計經濟成長將於今 (2019) 年下半年放緩，主要是由於持商業投資和政府支出增長放緩。

聯準會理事也是金融穩定委員會主席的 Lael Brainard 表示，聯準會年內三度降息後，預計美國經濟應該能夠擺脫貿易不確定性，並在 2020 年前溫和增長。

黑石集團美國跨行固定收益負責人 Bob Miller 表示：「10 月 FOMC 會議紀要只是強化該委員會打算暫時維持利率不變的資訊。連續三次降息之後，期中調整已經結束了。」

上月中旬美中宣布達成口頭協議近 6 週後，雙方在核心問題上仍存在分歧，包括北京要求取消關稅和美國堅持要求中國購買農產品的問題。美股自週一創下歷史新告後回落。

Ned Davis Research 首席美國策略師 Ed Clissold 稱：「今年多數時間，市場一直在貿易希望與失望中權衡，過去幾週市場預期美中將達成某種臨時協議，但現實情況卻是這樣。」

美國總統川普週二警告，若是中國不達成貿易協議，美國將對中國商品徵收更高的關稅。新關稅將於 12 月 15 日生效，亦將直接打擊美國消費者。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「我們今天在市場上看到的是提醒大家，美國兩家最大的零售商 (Target 和 Lowe's) 財報再豐碩，關稅主導美股走向，最重要似乎是貿易消息。」