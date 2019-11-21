彰源返台將斥6億元蓋新廠 根留台灣再添4家投資逾46億元

投資台灣事務所今 (21) 日再通過不銹鋼管製造商彰源 (2030-TW)，將斥資逾 6 億元在雲林斗六設立新廠，增設智慧化產線，截至目前，台商回台方案已有 154 家響應，總投資金額達 6977 億元；根留台灣企業方面，則通過 4 家投資逾 46 億元。

經濟部指出，彰源企業以 FROCH 品牌行銷全球 100 多個國家，是全台第 1 大、全球第 3 大不銹鋼管製造商。由於美中貿易戰導致需求銳減，嚴重衝擊營運，為了因應未來整體發展，彰源決定回台掌握轉單效應的商機，將投資逾 6 億元在雲林斗六設立新廠，增設智慧化產線，持續提升高附加價值產品及產能，擴大市場占有率。

至於根留台灣方案，投資台灣事務所今天通過健豪印刷、天聲工業、至盈實業、牧德科技 (3563-TW) 4 家共投資逾 46 億元。其中，AOI 設備廠牧德決定在新竹科學園區投資 12 億元建廠擴充產能，運用「檢測一條龍」整廠設備銷售模式及 AI 化策略，擴充既有產品市占率。

智慧數位化印刷機械逐漸成為市場主流，為提升市場競爭力，健豪將投入 13 億元在台中工業區新廠建置智能化產線，整合物聯網、大數據、生產智慧化等元素，提升產品精確度及效率，達到高度客製化需求，拓展全球市場商機。

美中貿易戰衝擊全球鋼管市場，使鋼鐵產業鏈經營更形艱困，為求永續發展，天聲決定投入 12 億元建置智慧工廠，全面優化產線製程以提昇製管技術；台灣傢俱扣件龍頭至盈決定投入逾 9 億元，在高雄燕巢建置智慧化製造工廠，導入智慧機械設備，另將現有倉儲擴建轉型為智慧化製造生產基地，同時持續與經濟部工業局合作導入 AI 智慧生產工廠，未來朝跨足汽車與航太工業領域邁進。

經濟部表示，台商回台目前已吸引 154 家企業響應，總投資金額達 6977 億元，可望帶來逾 5.6 萬個工作機會；根留台灣方案則有 24 家企業投資超過 541 億元。經濟部強調，企業新建廠房、設置智慧化產線及購買設備的新增投資，都是現在進行式，而且持續增加中。