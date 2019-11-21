〈金可-KY法說〉持續拓展三大市場 目標6年內成全球最大供應商

金可 - KY(8406-TW) 今 (21) 日參加櫃買中心業績發表會，代理發言人姚秀碧表示，將持續拓展中國、台灣及日本 3 大市場，透過代理多品牌策略，目標 6 年內成為全球最大隱形眼鏡商。

姚秀碧指出，中國是目前最大隱形眼鏡消費市場，需視力矯正的人口超過 6 億人，2008-2018 年的年複合成長率達逾 15%，2018 年中國市場規模達人民幣 70 億元，且持續成長。

展望中國市場，財務副總張泰榕表示，金可在中國市佔率 25%，過去隱形眼鏡市場年成長率可維持 15-17%，不過受大環境影響，今年前 3 季年成長率只剩 10%，估明年與今年持平，而金可優勢在可利用多品牌策略，代理多項進口品牌，仍可維持市占率。

台灣市場方面，張泰榕指出，台灣目前有逾 20 間隱形眼鏡製造商，價格普遍偏低產業競爭激烈，但金可近年布局通路有成，包括眼鏡店、藥妝店等，今年底前更將打入便利商店，添營運新動能，法人看好，台灣明年業績可望優於今年。

姚秀碧表示，日本以 ODM、OEM 代工業務打入日本市場，2 項業務營收今年前 9 月年增 80%、占營收比重 9%，其中 OEM 代工業務，雖然沒有增加客戶數，但已增加逾 10 個新品項，預期明年 OEM 業務營收將會大幅成長。