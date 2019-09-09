IBM：人工智慧時代來臨 未來3年1.2億勞工需重新培訓技能

人工智慧 (AI) 的時代即將來臨，受影響的勞工預計超過 1.2 億人，但多數企業恐怕還沒準備好。

IBM 商業價值研究院 (Institute for Business Value) 上週五 (6 日) 發布報告指出，由於 AI 及辦公室自動化的廣泛採用，全球最大的 12 個經濟體，在未來 3 年將有 1.2 億勞工可能需要接受再培訓。

不過調查發現，只有 41% 的受訪 CEO 擁有足夠的資源，來彌補新興技術帶來的技能鴻溝 (skills gap)。這代表 59% 的公司，在 2020 年代初期，並沒有為員工製定技能發展策略。

IBM 人才與轉型管理合夥人 Amy Wright 表示，組織正面臨著日益擴大的技能鴻溝，以及勞動力市場趨緊的擔憂，這可能影響他們的未來，以及全球經濟。雖然高層認識到問題的嚴重性，但約一半的受訪者承認，他們沒有任何技能發展策略，來應對此一差距。

多年以來人們一直擔憂，人工智慧的發展將打擊就業。特斯拉執行長 Elon Musk 上個月表示，人工智慧將讓許多工作變得「毫無意義」。今年早前的一份報告表示，到 2030 年，美國有 4 分之 1 的職務將由機器人取代人類。

IBM 表示，企業應該能夠縮小「人工智慧時代」的技能鴻溝，但這並不容易。IBM 援引一項全球研究表明，透過培訓來縮小技能鴻溝所需的時間，在過去 4 年來增了 10 倍以上，部分原因在於新技能要求的快速出現，而許多技能都變得過時。

研究顯示，在 2014 年，企業平均需要 3 天培訓，以彌補人工智慧的技術鴻溝，但在 2018 年，平均培訓時間增為 36 天。

根據 IBM 的看法，公司可以做的一種方式，是利用人工智慧來發現整個組織中已有的技能，並與員工分享這些訊息，以推動「持續學習」的文化。

這項研究是針對 48 個國家、5670 名 CEO 所做的意見調查，以解在 2020 年代，由於技術轉變對管理員工的挑戰。