美股早盤 - 貿易消息喜憂參半 OECD下調增長預期 美股小幅低開

儘管美國眾議院週三 (20 日) 火速通過香港法案，將美中關係置於緊張局面，但美股盤前 (21 日) 稍早傳出中國國務院副總理、貿易談判代表劉鶴已向美國提出磋商邀請，新一輪貿易談判有望成形，貿易消息憂喜參半，週四 (21 日) 美股小幅低開。

此外，OECD 於《經濟展望》報告中預期，今明兩年全球經濟增長將觸及 2.9%，創下 2008 年金融危機以來最低水平，並稱各國政府未能祭出明確政策方向，恐將成為損害增長前景的重要原因。

截至台北時間週四 (21 日)22 時許：

道瓊指數下跌 50.54 點或 -0.18%，暫報 27770.55 點

那斯達克下跌 9.79 點或 -0.11%，暫報 8516.94 點

標普 500 下跌 3.99 點或 -0.13%，暫報 3104.47 點

費半下跌 13.39 點或 -0.28%，暫報 1696.75 點

台積電 ADR 下跌 0.41% 至每股 53.28 美元

十年期美債殖利率上漲 1.67% 至殖利率 1.767%

紐約輕原油上漲 1.35% 至每桶 57.78 美元

布蘭特原油上漲 1.07% 至每桶 63.07 美元

黃金下跌 0.32% 至每盎司 1469.72 美元

美元指數下跌 0.01% 至 97.86 點

道瓊開盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Target(TGT-US)

純益年增 15.5% 至 7.06 億美元

同店銷售成長 4.5%，反映實體店銷售成長 2.8%、數位銷售成長 1.7%

數位通路銷售年增率成長 31%

流量年增率成長 3.1%，係由實體店和數位通路兩者的成長一起帶動

營收較去年成長 22.3%

來自持續營運的 EPS 年增 18.2% 至 1.37 美元 (基於 GAAP)

調整後 EPS 年增 24.9% 至 1.36 美元 (基於 Non-GAAP)

TD Ameritrade (AMTD-US)

TD Ameritrade 早盤上漲 20.15%，外媒報導稱，美國最大線上券商嘉信理財集團 (Charles Schwab)(SCHW-US) 正和 TD Ameritrade 就併購計畫進行談判。

PayPal (PYPL-US)

PayPal 早盤下跌 1.21%，PayPal 週三 (20 日) 宣布斥資 40 億美元併購電商折扣平台 Honey Science，為該公司成立至今規模最大規模的併購計畫。

Tiffany (TIF-US)

Tiffany 早盤上漲 2.86%，在法國精品集團路易威登 (LVMH) 調高收購價格後，Tiffany 併購案正式進入協商階段。

今日關鍵經濟數據：

美國當週 (11/16) 初請失業金報 22.7 萬人，前值自 22.5 萬人修正為 22.7 萬人

美國當週 (11/16) 初請失業金四週均值報 22.1 萬人，前值 21.7 萬人

美國 11 月費城 Fed 製造業指數報 10.4，預估 6.5，前值 5.6

Fed 費城 11 月製造業指數 (圖：Fed 費城分行)

華爾街分析：

有美媒報導稱，既使貿易協議未達成，美國也可能推遲 12 月的對中關稅，對此紐約斯巴達資本證券公司 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，這顯示貿易協議還存有希望，市場希望能得到某種程度的貿易休戰，這是積極的表現。

Charles Schwab 交易和衍生商品副總裁 Randy Frederick 認為：「美中兩國都不知道他們想在貿易協議做些什麼，每一天的消息都千變萬化，只要關於貿易的傳聞持續來回，市場怎麼知道該怎麼辦？」

澳洲國民銀行 (NAB) 經濟學家 John Sharma 表示，目前黃金市場主要的影響因素為貿易局勢不確定性，今天全球股市的疲軟和美元指數表現則為黃金市場提供一些支撐。