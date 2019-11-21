美股早盤 - 貿易消息喜憂參半 OECD下調增長預期 美股小幅低開

儘管美國眾議院週三 (20 日) 火速通過香港法案，將美中關係置於緊張局面，但美股盤前 (21 日) 稍早傳出中國國務院副總理、貿易談判代表劉鶴已向美國提出磋商邀請，新一輪貿易談判有望成形，貿易消息憂喜參半，週四 (21 日) 美股小幅低開。
此外，OECD 於《經濟展望》報告中預期，今明兩年全球經濟增長將觸及 2.9%，創下 2008 年金融危機以來最低水平，並稱各國政府未能祭出明確政策方向，恐將成為損害增長前景的重要原因。
截至台北時間週四 (21 日)22 時許：
- 道瓊指數下跌 50.54 點或 -0.18%，暫報 27770.55 點
- 那斯達克下跌 9.79 點或 -0.11%，暫報 8516.94 點
- 標普 500 下跌 3.99 點或 -0.13%，暫報 3104.47 點
- 費半下跌 13.39 點或 -0.28%，暫報 1696.75 點
- 台積電 ADR 下跌 0.41% 至每股 53.28 美元
- 十年期美債殖利率上漲 1.67% 至殖利率 1.767%
- 紐約輕原油上漲 1.35% 至每桶 57.78 美元
- 布蘭特原油上漲 1.07% 至每桶 63.07 美元
- 黃金下跌 0.32% 至每盎司 1469.72 美元
- 美元指數下跌 0.01% 至 97.86 點
焦點個股：
Target(TGT-US)
- 純益年增 15.5% 至 7.06 億美元
- 同店銷售成長 4.5%，反映實體店銷售成長 2.8%、數位銷售成長 1.7%
- 數位通路銷售年增率成長 31%
- 流量年增率成長 3.1%，係由實體店和數位通路兩者的成長一起帶動
- 營收較去年成長 22.3%
- 來自持續營運的 EPS 年增 18.2% 至 1.37 美元 (基於 GAAP)
- 調整後 EPS 年增 24.9% 至 1.36 美元 (基於 Non-GAAP)
TD Ameritrade (AMTD-US)
TD Ameritrade 早盤上漲 20.15%，外媒報導稱，美國最大線上券商嘉信理財集團 (Charles Schwab)(SCHW-US) 正和 TD Ameritrade 就併購計畫進行談判。
PayPal (PYPL-US)
PayPal 早盤下跌 1.21%，PayPal 週三 (20 日) 宣布斥資 40 億美元併購電商折扣平台 Honey Science，為該公司成立至今規模最大規模的併購計畫。
Tiffany (TIF-US)
Tiffany 早盤上漲 2.86%，在法國精品集團路易威登 (LVMH) 調高收購價格後，Tiffany 併購案正式進入協商階段。
今日關鍵經濟數據：
- 美國當週 (11/16) 初請失業金報 22.7 萬人，前值自 22.5 萬人修正為 22.7 萬人
- 美國當週 (11/16) 初請失業金四週均值報 22.1 萬人，前值 21.7 萬人
- 美國 11 月費城 Fed 製造業指數報 10.4，預估 6.5，前值 5.6
華爾街分析：
有美媒報導稱，既使貿易協議未達成，美國也可能推遲 12 月的對中關稅，對此紐約斯巴達資本證券公司 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，這顯示貿易協議還存有希望，市場希望能得到某種程度的貿易休戰，這是積極的表現。
Charles Schwab 交易和衍生商品副總裁 Randy Frederick 認為：「美中兩國都不知道他們想在貿易協議做些什麼，每一天的消息都千變萬化，只要關於貿易的傳聞持續來回，市場怎麼知道該怎麼辦？」
澳洲國民銀行 (NAB) 經濟學家 John Sharma 表示，目前黃金市場主要的影響因素為貿易局勢不確定性，今天全球股市的疲軟和美元指數表現則為黃金市場提供一些支撐。