〈伺服器奪單大戰〉資料中心成長強 代工廠搶商機 品牌伺服器廠也回頭耕耘

隨著 5G 通訊發展，資料傳輸更快速，帶動伺服器、資料中心需求成長，資料中心客戶也正改變傳統商業模式，跳過伺服器品牌廠商，直接與代工廠合作，提出生產規格以降低成本，並藉由代工廠快速反應的優勢，拉升自身競爭力；不過競爭激烈的情況下，品牌大廠如戴爾與惠普等，也開始整合多元服務，提升附加價值與維持競爭力，回頭搶攻資料中心訂單。

傳統伺服器的代工模式，是代工廠生產伺服器轉交品牌廠，再銷售給企業用戶，最後提供服務給終端消費者，但隨著資料量大幅成長、存儲空間需求大增，企業用戶開始自建資料中心，且為減少成本，直接向代工廠下單，針對所需的伺服器規格，包含運作環境所需溫度、壓力、運算效能等，提出生產規格需求。

台伺服器代工廠廣達 (2382-TW) 與緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW) 積極搶攻此領域商機，雙方的客戶重疊度高，集中在美系四大資料中心中的臉書 (FB -US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)，廣達還取得谷歌 (GOOGL-US) 訂單，資料中心占伺服器業務高達 8 成以上，緯穎則是 100% 為資料中心客戶，兩者主要客戶高度重疊，若訂單轉移，勢必讓伺服器產業競爭更激烈。

不過，資料中心業者擴大與代工廠直接合作的關係已成趨勢，近期全球四大美系資料中心業者，都宣布將持續擴建資料中心，預期需求成長將超過傳統伺服器，而面對資料中心客戶直接與代工廠合作，伺服器既有的品牌廠如戴爾 (Dell EMC)、惠普 (HPE) 等，也都開始整合多元服務，提升附加價值，維持競爭力，回頭搶攻資料中心訂單。

據統計，目前資料中心約占伺服器市場 3 成以上市占，隨著大型資料中心業者擴建資料中心需求，預期占比將持續提升，而近年資料中心伺服器營收皆雙位數成長，品牌伺服器業者則成長個數位，也反映兩種模式消長。