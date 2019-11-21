中方談判代表劉鶴：對第一階段貿易協議「謹慎樂觀」

據《彭博》報導，中國國務院副總理、首席貿易談判代表劉鶴週三 (20 日) 晚間表示，隨著中美談判繼續展開、圍繞香港和其他問題的緊張局勢加劇，他對與美國達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。

報導稱，這一談話是劉鶴參加創新經濟論壇晚宴時，所發表的談話，這一論壇是由彭博媒體集團所舉辦。

不願具名的與會人士表示，劉鶴還解釋了中國改革國有企業、開放金融行業和加強智慧財產權保護等計畫，這也是美國要求中國所進行經濟改革的核心內容。

此外，劉鶴對一位與會人士說，他對美方的一些要求感到，但對第一階段協議，仍有信心完成。

自從川普在約 1 個月前，宣布雙方有望達成第一階段協議以來，市場大多時間由樂觀氣氛籠罩，美中雙方多次表達接近協議的看法。不過週三川普態度改變，稱中國所提條件，「並沒有達到我要求的水準」。他同時威脅，如果無法達成協議，會進一步提高關稅。

川普在白宮對媒體說：「我們繼續與中國磋商，中國希望達成協議。問題是：我想不想達成協議？」

香港法案則是美中談判的最新干擾因素，美國眾議院週三通過《香港人權與民主法案》，並提交川普。外界預計川普將簽署此一法案，因為兩黨態度一致，這些法案幾乎是無異議通過。中國政府週三譴責此一法案的通過，並誓言採取強有力的對策，來維護其主權和安全。

據《路透》引述貿易專家的說法表示，美中「第一階段」協議，可能要拖到明年才能敲定，因為中方施壓要求更多的關稅取消或減少，而美方也提出更高的要求。

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