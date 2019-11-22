中國官媒認為貿易戰美占上風 但無法主導一切

美中貿易談判進展複雜多變，中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進今 (22) 日在 Twitter 上發文指出，他認為美中貿易戰美國占上風，但程度還不足以決定如何結束這場貿易戰。

圖片: 胡錫進 Twitter

胡錫進指出，他承認美國在這場美中貿易戰中有優勢，因此能夠決定何時結束貿易戰。不過，美國目前所占的優勢，還遠不足以讓美國決定以何種方式結束貿易戰。他表示，美國若主導這兩種形勢的發展，那就要換個對手。



胡錫進之前已發文指稱，絕大部份的中國人認為美中貿易很難在短時間達成協議。即使中國希望能儘速達成協議，但也為可能出現的長期持久戰做好準備。

有貿易專家認為，美中第一階段貿易協定可能要拖到 2020 年才能敲定，主要在於原本雙方就糾結在取消關稅部份難有共識，現在美國國會又通過「香港人權與民主法案」，為美中貿易協議再添變數。

高盛前大中華區主席、春華資本集團主席兼創辦人胡祖六，昨 (21) 日在北京彭博創新經濟論壇中接受彭博社訪問時就提醒，美中貿易戰拖得愈久，雙方損失將愈大，且問題愈不容易解決。

胡祖六指出，美中原本是貿易戰，但如果遲遲未解決的話，就可能演變成科技戰，進一步就有機會轉變為金融戰，一層一層升級。他認為，只有將所有增加的關稅消除，才能避免日後貿易戰再度重演。

他強調美中第一階段的協議對於市場情緒至關重要，這並不是在於協議內容，而是向市場釋出美中已休戰停火，且戰事不會再升級，可為市場帶來一個穩定的投資氛圍。

