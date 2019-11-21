減稅降費擴大 中國國務院再推稅務優惠政策

中國國務院總理李克強昨 (20) 日召開常務會議，聽取個人所得稅改革情況匯報，確定深化執行增列的所得稅扣除額，及遠洋海運人員所得稅減免標準等稅收優惠政策。

會中指出，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制，引進教育、養老等六項專項附加扣除項目，屬於中國重大的稅制改革，是減稅降費的重要措施。而自去年 10 月實施以來，改革成效逐步顯現，今年前 9 個月累計減稅人民幣 4400 多億元，惠及 2.5 億納稅人，對改善收入分配、增加居民收入、擴大消費發揮重要作用。

資料來源: CEIC, 減稅政策大幅減少個人所得稅負擔

中國國務院下一步，要合理有序建立個人所得稅年度彙算清繳制度，使專項附加扣除的政策能深入落實並不斷改善。

會議決定，為進一步減輕納稅人特別是中低收入群體負擔，暫定兩年內對綜合所得年收入不超過人民幣 12 萬元或年度補稅金額較低的納稅人，免除彙算清繳義務。

會議要求簡化納稅作業流程，改善稅務服務，以便利納稅人。會議還決定，為促進海運業發展，將借鑒國際做法，從今年 1 月 1 日起至 2023 年底，對一個納稅年度內在海上航行超過 183 天的遠洋船員，其工資薪金收入以減少 50% 來計算個人所得稅應納稅所得額。

中國今年以來減稅降費成效卓著，根據最新統計資料顯示，前三季，中國累計新增減稅降費人民幣 1.78 兆元，其中，新增減稅人民幣 1.51 兆元，新增社保費降費人民幣 2725 億元。

從產業來看，製造業新增減稅人民幣 4738 億元，占新增減稅總額 31%；若以市場主體來看，民營經濟體納稅人新增減稅人民幣 9644 億元，占新增減稅總額 64%，顯示製造業和民營經濟體已經成為減稅降費的最大受惠者。

