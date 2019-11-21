炎洲處分寧波產線貢獻EPS上看1.7元 最快明年Q1入帳

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 持續進行修枝剪葉策略，將處分寧波炎洲 1 條薄膜生產線與相關資產，交易金額約人民幣 3.49 億元，處分收益人民幣 2.34 億元 (約合新台幣 10.17 億元)，交易完成後，將貢獻炎洲每股純益上看 1.7 元，最快可望明年第 1 季入帳，挹注獲利表現。

炎洲旗下中國寧波薄膜產線由於生產效率不佳，因此將薄膜生產線相關設備、寧波廠全部廠房、土地及相關庫存零件備品出售，而旗下 ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD. 持有寧波炎洲 100% 股權，將以股權出售形式，處分所有寧波炎洲相關薄膜產線與資產，並已與交易對象 Kiu Lou Co., Ltd. 簽署股權交易框架協議。

炎洲表示，此次出售的薄膜設備為 8 米線，目前業界主流已推進至 10 米線，8 米線較不具生產效益，盼能透過此次處分，活化公司資產，並獲取處分收益，未來在中國生產膠帶所需的 OPP 膜，將改為對外採購，更具競爭力及彈性。

炎洲近年來啟動「修枝剪葉」策略，追求營運獲利，而非營收成長，盼能從產品、產能、工廠等各方面全面檢討，以提升營運效率，目前也持續規劃活化資產，並縮減虧損單位，以提升營運效益。

炎洲第 2 季營運虧損，每股虧損 0.09 元，第 3 季本業獲利雖已明顯升溫，但受到匯損侵蝕，及業外認列出售產線處分損失、認列轉投資萬洲石化虧損影響，拖累營運表現，僅達到損平水準，每股純益 0.01 元。前 3 季稅後純益 4100 萬元，年減 88%，每股純益 0.08 元，