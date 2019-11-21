冠星-KY完成競拍最高標262元 公開申購價158元

運動服飾短纖布料供應商冠星 - KY(4439-TW) 初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，公司今 (21) 日宣布，完成競價拍賣，最高得標價 262 元，得標均價 184.06 元，也敲定公開申購價 158 元。

冠星表示，上市股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理，其中競拍股數總計 2519 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。

其中，本次參與投標的合格標單共 8400 筆，得標筆數 368 筆，上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，開標得最低得標價 172.3 元，最高得標價 262 元，計算得標加權平均價為 184.06 元。

另外，冠星辦理公開申購股數計 945 張，依照相關規定，冠星競拍最低承銷價為 138.6 元，若依其得標加權平均價格計算，並以最低承銷價格 1.14 倍為上限，公開申購價格為 158 元。

冠星申購日預計為 11 月 25 日至 27 日為期 3 天，並將於 29 日公開抽籤、12 月 5 日掛牌上市。

冠星為 adidas、GAP、Decathlon、李寧及 PUMA 等國際知名品牌運動休閒服飾之指定布料供應商，今年前 10 月營收 64.67 億元，年增 32%。