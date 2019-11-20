大摩：若美中未達第一階段貿易協議 全球經濟政策效力恐降低

摩根史坦利 (Morgan Stanley) 亞太區共同執行長 Gokul Laroia 週三 (20 日) 表示，如今有越來越多的政府和央行正在採取措施來促進經濟成長，但是，如果美中兩國未能達成第一階段貿易協議，這些政策的效力恐將降低。

Laroia 表示，若兩國無法達成第一階段協議，將延長全球經濟不確定性。這種不確定性已經導致企業推遲了投資和擴張計劃，也是造成許多國家經濟成長放緩的主要原因。

「與經濟政策相結合的貿易協議，比單純的經濟政策更具影響力。若沒有達成貿易協議，不僅在亞洲，而且在全球範圍內，企業界都存在著不確定性時，無論是貨幣還是財政政策的有效性都會降低很多。」Laroia 說道。

中美之間的貿易戰已經步入第二年，也是全球經濟開始放緩的最大風險之一。目前，包括美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 和亞洲許多國家在內的央行都已經通過降低利率以支撐經濟成長。也有許多政府當局，例如中國和印度，透過減稅來刺激本國經濟。

Laroia 也表示，他對達成第一階段協議感到樂觀，並認為這將使經濟和金融市場受益。「我們對第一階段貿易協議的完成感到樂觀。最重要的是，達成協議的標準實際上已經降低，因此達成交易的可能性比我們試圖解決所有問題的可能性要高得多。」此外，他也說道：「如果達成協議，我們對宏觀經濟和市場的近期前景都將會非常樂觀。」