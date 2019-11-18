納斯達克高管：第一階段貿易協議有助於使IPO市場獲得確定性

中美兩國的貿易協商在近期有所突破，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 就曾在上週表示，美中即將達成協議，兩國磋商進展十分良好，市場情緒也轉為樂觀。對此，納斯達克亞太區主席 Robert McCooey 表示，中美之間所謂第一階段的貿易協議，有助於消除美國 IPO 市場的不確定性。

McCooey 在週一 (18 日) 的一場論壇中表示：「投資者擔心中國，以及貿易戰的連鎖反應。但第一階段的貿易協議有助於消除這樣的不確定性。」

此外，McCooey 也表示，中美兩國仍在協商當中，預期第一階段的協議內容不會涵蓋中國市場結構性問題，因此，一些公司的估值並沒有真正達到想要的水平，原因可能是他們正在等待更多的確定性。

McCooey 曾在 5 月時表示，預計 2019 年中國公司在美 IPO 數量將有 40 多次。如今，McCooey 預期今年中國公司在美 IPO 數量約有 35 到 38 起。「因為最終，很多事情與公司如何上市，在美國上市的過程沒有任何關係，這些公司中的大多數已經完成了結構，在海外上市。」McCooey 說道。

在日前，大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、財長努勤 (Steven Mnuchin) 通話，雙方圍繞第一階段協議各自核心關切議題進行建設性討論，預期也將持續保持密切的交流。市場看好美中兩國即將能達成貿易協議。