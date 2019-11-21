貿易局勢僵持不下 辜朝明：中國可能先投降

美中兩國於上個月達成初步貿易協議後，至今雙方協議實質進展依舊未明。對此，野村證券 (Nomura) 認為相較於美國來說，貿易戰對中國產生造成的經濟損失可能更大，最終將促使中國在貿易協議的角力中，投降讓步。

野村綜合研究所 (Nomura Research Institute) 首席經濟學家辜朝明 (Richard Koo) 於報告中表示，中國經濟放緩趨勢已日趨明顯，再加上美國近期就業數據強勁，顯示美國經濟正持續走強，如此態勢遲早會為中國帶來沉重壓力。

曾經作為美國最大貿易夥伴，過去一年來，貿易緊張局勢大大加劇中國經濟不確定性。

根據中國國家統計局數據，2019 年第 3 季國內生產毛額 (GDP) 增長為 6%，創 27 年來最差表現，國際貨幣基金 (IMF) 甚至進一步下修明年中國 GDP 增長預期，自原先的 6% 調降至 5.8%，預估明年中國經濟將持續下滑。

2017 年至今，中國國內生產總額 (GDP) 增長率 (圖：TradingEconomics)

此外，本週二 (19 日) 美國參議院宣布一致通過《香港人權與民主法案》，中國方面對此表示強烈抗議，並警告美國應立即停止介入香港事務，否則將予以反擊，再為貿易協議前景蒙上陰影，貿易局勢勢必再度僵持不下。

再來，最近幾個月美國經濟陸續出現反彈跡象，本月初公布的 10 月新增非農就業也大幅超出市場預期，顯示勞動力市場依舊保持穩定，因此若以經濟面來看，與中國相比，目前美國明顯佔上風。

辜朝明並預計，既使美國換了新總統，美國對中國的立場也不會因此改變。

辜朝明解釋：「在美國，對中共的強硬態度已成為兩黨共識，因此除非中方做出重大改變，否則美國不太可能改變對中國的政策態度。」