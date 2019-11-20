新北鳳鳴「公園翫」用8大專利工法 打造傳家好宅

新北市鳳鳴近年來因台鐵延伸站話題、捷運三鶯線動工等利多，成許多通勤族與區域購屋客人的首選。除新潤建設、寶佳機構、丞石建築等已陸續推案，定泰建設，亦首度插旗鳳鳴重劃區，「公園翫」日前盛大公開，現場吸引超過百組已購與未購客參加，目前 2 房 3 房產品最受首購族青睞，不少看好鳳鳴未來發展的長期置產客，也已搶先入手打算長線佈局。

日前「公園翫」舉辦「公開銷售暨施工說明會」，定泰建設董事長林夏森直接親自到現場，為購屋者解說其研發多年的獨門專利工法，並舉辦 Q&A 時間與購屋者面對面互動，成功拉近建設公司與購屋者的距離，更成為建商在結構階段親自舉辦施工說明會的創舉。林夏森直言：「老闆直接面對購屋者，更代表要把房子蓋好的決心。」

承接本案的新理想行銷團隊表示，定泰建設已連續 9 年榮獲台灣誠信建商，在桃園藝文特區的國際級隔震建築「定泰翫寶」，更為定泰建設奠定豪宅建商的好口碑，也讓定泰建設決心持續研發建築「專利工法」，讓購屋者不僅買到好房子，更能放心住一輩子。

定泰建設將累積 20 年的建築經驗，交由大數據分析，獨家研發出 8 大項創新專利工法，針對結構、防水、日後維修便利度與施工標準化等購屋者最在意的問題全面提升。

定泰建設董事長林夏森直接親自到現場，為購屋者解說其研發多年的獨門專利工法。（圖 / 鉅亨網資料庫）

結構方面，提出「十字形鋼筋墊高兼厚度標高裝置」、「樓板鋼筋墊高兼厚度標高裝置」、「磁磚固定器」與「二十四小時管理系統及穿戴裝置」，以模組化施工方式，有效提升精準度，降低人為疏失並有效管理，讓建築體本身安全性與內部構造更強韌，建築牆面平整度也大為提升。再者，傳統建築經常出現的窗框漏水問題，也透過「一體式無崁縫乾式施工窗」與「具有一開口部位牆壁之改良結構」2 項專利工法獲得改良；換言之，建案不僅在結構上獲得加強，防水上更進一步阻絕滲漏水。

代銷業者表示，近日將再乘勝推出 3 面採光、戶戶正對近萬坪公園景觀的 4 房產品，戶數不多，目前詢問度相當踴躍，也歡迎區域換屋客搶先預約賞屋。