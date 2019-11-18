〈每日外資外匯觀點〉兩項經濟數據意外遇冷 美元終於作出回應

美中貿易上周六再度傳來正面消息，但在伊朗地緣政治緊張情勢升溫下，市場避險情緒仍高，周一美元指數持續在 98 關卡之下震盪，本周投資人將聚焦聯準會會議紀要公布、歐洲央行行長拉加德談話及英國脫歐最新動態。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 11 月 12 日當周，投機商連續第 6 週減少美元指數淨多單來來到 2.7 萬口，總體美元看漲部位降至 7 月以來最低。

儘管上周五美國零售銷售數據優於預期，但消費者減少購買昂貴的家庭用品和服裝，這令人對目前支撐美國經濟的消費者實力產生疑問。同日公布公布的進口物價指數月率跌幅大於預期，顯示通膨可能將繼續保持溫和；隨後公布的工業產出數據也意外「遇冷」，暗示美國製造業的萎縮可能在繼續惡化，Tempus Inc. 分析師表示，美元終於對這些數字做出回應。

而歐洲和英國第三季的經濟數據較第二季略有好轉，而美國卻已經放緩，Tempus Inc. 分析師認為，這可能也是歐元和英鎊升值的原因之一。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Kathy Lien 表示，上周最大的新聞之一是德國避免了經濟衰退，為歐元兌美元鋪底，預期未來一周歐元走勢將勝過美元、英鎊、澳等，至少在周五拉加德談話前，可以對歐元抱以樂觀預期。

Lien 指出，周五對歐元來說，將是重要的一天，因為 11 月採購經理人指數 (PMI) 和拉加德談話都是同日登場。

在英國脫歐方面，隨著首相強森勝選機率升高，英國無協議脫區的可能性下降，英鎊近期走期堅挺。渣打銀行表示，隨著大選來臨，民調差距縮小，預期「懸峙議會」導致反對派聯盟形成均勢的可能性仍有 40%，但若保守黨能贏得多數席次的話，強森版的脫歐協議預期將可獲得通過。