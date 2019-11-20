iOS 13.2.3第8度更新修復四大Bug 熱點斷線未改善

果粉注意！蘋果 (AAPL-US) 昨 (19) 日再度緊急釋出 iOS 13.2.3 軟體更新，解決無法在「郵件」中收到新郵件、系統搜尋異常等四大問題，這已經是 iOS 13 於 9 月中上線以來第 8 度軟體更新，不過，本次更新後仍有用戶傳出災情，熱點斷線、LINE 來電不會響等問題，預計得等下次更新。

蘋果 iOS 13 上線 2 個月以來，已經第 8 次推出軟體更新，修復各種 Bug，包括自動重啟、閃退及耗電等，距離上次釋出 iOS 13.2.2 版本僅不到 2 周，主要是為了修補「嚴重刪後台」問題，但隨即傳出 Wi-Fi、藍牙斷線，以及手機續航力下滑等災情。

許多蘋果用戶反應，在更新 iOS 13.2.3 後，手機熱點無法分享、連線困難或容易中斷的情況並未改善，LINE 來電鈴聲不會響也持續發生，不過，耗電量有明顯改善，較少人反應問題。

根據蘋果 iOS 13.2.3 最新版本軟體更新顯示，主要解決「郵件」無法取得新郵件，且無法在 Exchange 帳號中包含並引言原始郵件內容的問題；修正 App 無法在背景中下載內容的問題。

另外，iOS 13.2.3 也修正了系統搜尋和「郵件」、「檔案」與「備忘錄」中的搜尋可能無法運作的問題；解決照片、連結和其他附件可能無法顯示在「訊息」詳細資訊顯示方式中的問題。

從近期來看，蘋果公司釋出新功能的腳步已逐漸放緩，正全力投入修正錯誤的軟體更新，但連續推出幾個版本後，仍有許多 Bug 尚未改善，甚至出現新的問題，不僅讓蘋果傷透腦筋，也讓許多用戶望之卻步，開始擔心品質把關，社群軟體上也出現許多負面聲浪，因此，蘋果勢必得加快速度改善使用者體驗問題，否則軟體跟不上硬體，恐嚴重影響企業商譽。