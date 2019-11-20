美國眾議院通過臨時支出法案 支持政府運作到12月20日

美國眾議院週二 (19 日) 通過了一項短期支出方案，確保美國政府有足夠的資金運作到 12 月 20 日，避免出現政府大規模關門的結果。

這項法案以 231-192 獲得通過，有 12 名共和黨人和 219 名民主黨人投票贊成，181 名共和黨人和 10 民主黨人反對，原本聯邦機構的資金會在 11 月 21 日告罄。

除了在當前水準上擴大政府撥款外，這項法案還提供了 72 億美元，來為 2020 年人口普查提供全部資金，並支付軍人 3.1% 的加薪。此外，它還延長了即將到期的健保計畫。

眾議院撥款委員會主席 Nita Lowey 表示，這一方案爭取了更多的時間，以處理其他優先事項，有助談判並制定負責任的長期資金。

這已經是自 10 月 1 日開始財政年度，第 2 個生效的臨時支出法案，美國總統川普在今年 9 月簽署了早前的臨時支出案，確保運作到本週四。

不過，參議院少數黨領袖 Chuck Schumer 表示，川普可能不會簽署這次的臨時支出方案，以分散眾議院的注意力。他擔心，川普會故意讓政府關門，轉移彈劾案的焦點。

今年度政府預算遲遲無法過關，依然卡在川普的「邊境牆」主張，民主黨拒絕提供資金。由於感恩節假期，國會將於下週休會，如果不通過此次臨時支出法案，必須等再次開會才能討論。先前由於對邊境牆資金的僵持，導致美國歷史上最長的政府關門，共持續 35 天，直到今年早些才結束。