迎接商戰！Amazon將在日本推出黑色星期五活動

日本在 2019 年 10 月將消費稅由 8% 調漲至 10% 後，即將在 11 月 22 日迎接首波的大型購物折扣活動「黑色星期五」(Black Friday)。日本多數的零售通路與購物網站都將參與這波活動，而日本亞馬遜也選在今年正式加入戰局。

根據《日本經濟新聞》週三 (20 日) 報導，日本有半數以上的消費者打算在活動期間購物。日本永旺集團旗下的大型連鎖零售通路「Aeon Retail」也表示，將在今年推出 1.5 倍的半價商品應戰。才在幾年前登陸日本的「黑色星期五」，也已成為帶動日人年底消費的重要活動之一。

Amazon 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

日本亞馬遜在 11 月 22-24 日的三天期間，將首度在日本市場展開黑色星期五折扣活動。將針對高價的黑毛和牛，以及 4K 電視等「黑色商品」實施大幅折扣外，也將以 96 日圓的價格 (日文數字「96」的諧音與「黑色」相同) 提供 Amazon Prime Video 等內容服務。折扣的對象商品高達數萬種類。

日本亞馬遜上年度營收 (2018 年 12 月期) 達 138 億美元 (約 1.5 兆日圓)，年增 16%。在日本 16 兆規模的電商 (EC) 市場雖占有相當地位，不過日本整體零售市場的規模則是高達 145 兆日圓。透過加入日本黑色星期五折扣活動戰局，日本亞馬遜也可望進一步的推高營收水準。

不過日本各大零售通路也不是省油的燈。除了上述的永旺集團外，日本樂天 (4755-JP)、ABC Mart(2670-JP)、思夢樂 (8227-JP)、Nojima(7419-JP)、Cainz 等多家企業也都表示將加碼促銷。

根據日本凸版印刷集團於 2019 年所實施的調查，有 75.1% 的日本消費者知道有日本版的黑色星期五活動，較 2017 年時增加了 2.5 倍。有 56.2% 的受訪民眾表示想在這段期間消費，較 2018 年時上升 10.8 個百分點。

然而受到今年 10 月消費稅增稅影響，日本消費者在態度上轉趨保守。根據日本內閣府的調查資料，在 2019 年 10 月的消費動向調查中，兩人以上家庭的消費者態度指數 (經季節調整) 為 36.2，較一年前減少 6.7 個點數。在營收上受到衝擊的日本零售業者們，也因此對黑色星期五充滿期待。

不過與美國的情況不同，在當地的黑色星期五活動，等於宣告直到年底聖誕節前長達一個月的「Holiday Season」購物季節到來。而在日本則仍屬短期的購物活動性質。