彭博：歐盟準備就緒 向中國發出 5G 警告

《彭博社》週二 (19 日) 報導，歐盟已準備將根據其法律對潛在的 5G 供應商進行評估，這一立場可能會將華為等中國企業排除在外，無法取得高利潤的進階電信網路合約。

彭博社獲得一份將於下月發布的歐盟聯合聲明草案，該草案寫道：「應予以考慮，供應商在第三國可能受到法律和政策框架等因素制約。」

歷經風險評估過後，歐盟的這份草案聲明確立其目前立場，即為了防範駭客或敵對國可以控制從電信網路至員警通訊等一切事物，歐盟不願意依賴非民主政府體系國家的供應商。

針對 5G 設備採用，歐盟認為：「如對國家安全至關重要的零組件，將只從可信賴的團體採購。5G 建設應該立基於歐盟核心價值觀，比如人權和基本自由、法治、隱私權保護、個人資料和智慧財產權，以及對透明度的承諾。」

該聲明草案定於本週由各國政府特使非正式批准，並於 12 月正式獲得各國部長批准，屆時草案內的措辭可能會有所更動。

美國和歐盟官員多次對與華為等中國製造商合作開發 5G 網路深感隱憂。

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 週二推文表示，歐盟的風險評估報告強調，各國應僅會從「不會威脅其安全、隱私權、智慧財產權或人權的企業」採用 5G 設備和軟體。

(本篇文章不開放合作媒體轉載)