彭博：第一階段協議可減多少關稅？美中可能回到5月的基礎上談判

據《彭博》引述知情人士報導，美中正以 6 個月前接近達成的協議為基礎，來討論「第一階段」貿易協議達成後，應該如何調降關稅。

知情人士表示，美中雙方正在進行第一階段最後，也可能是最艱難的部分，目前正辯論，是否先以 5 月的關稅基礎做為談判基準。中方主張，一旦當協議談成，今年 5 月之後所加徵的關稅要全部取消，然後再逐步取消之前徵收的關稅。

知情人士說道，川普陣營的一些顧問，一直在努力將關稅長期保留下來，以確保中國能確實執行協議，但他們現在認為，為達成第一階段協議，可以部分退讓。

不過，美國總統川普於週二再度警告，若是中國不達成貿易協議，美國將對中國商品徵收更高的關稅，並未提及要取消現有的關稅。

關稅的取消或至少部分減少，一直是中方現階段談判的要求重點。兩名知情人士說，美國官員對第一階段將涵​​蓋多少關稅取消，以及川普政府願意讓步的部分，仍有不同的看法。內部正在討論的範圍，從美國貿易代表 Robert Lighthizer 主張的約 35%，到川普所說的涵蓋協議 60% 不等。

一旦美中兩國確定這個數字，關稅稅率就可以依共識達成的百分比，或者是按此數字下調。

第一階段恐不處理核心爭議？

受關稅似有變數的影響，標普 500 指數由原本的上漲，到最後接近收平，而隨後開盤的亞股，則普遍下挫。

分析人士說，第一階段的覆蓋面，遠遠少於川普公開承諾的範圍，因為大多數棘手的問題都留後解決，這是貿易爭端核心的問題。雙方還普遍懷疑，可達成結構性改革的第二階段協議。

相對來說，川普所釋出的說法更加樂觀。他稱第一階段為「實質性」協議，並於 10 月 13 日發推文表示，「我們將完成大型的第一階段協議，然後直接進入第二階段」。

川普政府已對來自中國的約 3600 億美元商品徵收關稅，並威脅要在 12 月 15 日，對另外 1600 億美元的商品徵收新稅。

知情人士說，第一階段的交易如果最終敲定，可能包括取消 9 月生效的關稅以及定於 12 月生效的另外一批關稅。

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