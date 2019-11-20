iPhone 11銷售超預期 蘋果市值突破1.2兆美元

週二 (19 日) 蘋果 (AAPL-US) 市值再度創歷史新高，市值達到了 1.2 兆美元，瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師指出，蘋果 iPhone 11 銷售強勁，部分型號供貨量甚至出現供貨緊張的狀態。

週二蘋果股價下跌 0.3%，至每股 266.29 美元，一度觸及盤中高點 268 美元。

蘋果股價 (圖片: 谷歌)

分析師 Matthew Cabral 認為，iPhone 11 已進入 iPhone 週期兩個月，銷售不減反增，年增率好轉，中國銷售量強勁，顯示出蘋果將 iPhone 11 系列價格下調的策略奏效。Cabral 在調查報告寫到，部分型號甚至出現供貨短缺，雖然 90% 以上的手機型號等待時間都在一週以下。

Cabral 還指出，iPhone 在今年 9 月和 10 月中國市場銷售量突破千萬隻，較去年同期增長 6%。另一方面，iPhone 11 在中國市場強勁的銷售額被平均價格下滑所抵消，雖然舊型 iPhone 出貨量下滑，但新 iPhone 出貨量非常強勁。

儘管 Cabral 對 iPhone 的銷售抱持樂觀態度，但他仍將蘋果的股票評級維持於「中性」，並將目標價訂在每股 221 美元，遠低於當前股價。

分析師認為隨著時間的推移，蘋果轉型至以服務為取向的核心業務，應該會出現更高的股價。

他還指出，蘋果目前股價自 2010 年以來，有 17 次達到最高點。