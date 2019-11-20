紐約Fed總裁：美國經濟處於「有利」位置 對於當前利率感到滿意

紐約聯準會 (Fed) 總裁 John Williams 週二 (19 日) 表示，認為現階段利率符合美國經濟水平，對於聯準會的貨幣政策與利率狀況感到相當滿意。不過，他強調央行必須在必要時採取積極行動，以應對經濟衰退風險。

Williams 認為，目前美國經濟處於「非常有利」的位置，他認為通膨率已接近聯準會的 2% 長期目標水平。

美國通膨率 (圖：TradingEconomics)

「至少到現在我們已做到必要調整，鑑於聯準會最近的政策行動，目前貨幣政策處於有利位置」，Williams 稱。本月稍早，Williams 表示美國經濟狀況良好，並重申央行降低借貸成本有助於減緩美中貿易戰和全球經濟增長放緩的潛在風險。

今年 10 月，聯準會宣布今年第三次降息，將基準利率下調至 1.5%-1.75% 區間，符合市場預期，並且於聲明中暗示短期內降息機率不太高。聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 本月前往美國國會發表演說時表示，只要美國經濟狀況維持當前走勢，未來聯準會就不可能降息，再次重申 10 月利率會議論調。

Williams 曾在今年 7 月發表爭議性談話，稱相關研究顯示，央行必須在經濟不妙跡象浮現前積極採取降息，而不是等待風險降臨才行動，強調與其等待災難形成，央行必須先發制人以防受到衝擊。

上述言論引發投資人對於 FOMC 於 7 月大幅降息兩碼的預期，當時美股聞訊大漲，最終紐約聯準會出面澄清，表示 Williams 言論僅為學術談話，而非意指 FOMC 未來的政策走向。

根據 CME Group 的 FedWatch 利率預測工具，目前市場預期聯準會 12 月降息的機率僅為 0.7%。