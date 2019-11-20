瘋繳保證金只為抽中阿里巴巴 超額認購已逾4.6倍

阿里巴巴在香港市場的認股作業今 (20) 日為最後一天，截至昨日為止，公開發售部份已獲得近 136 億港元認購保證金，以阿里巴巴公開銷售 23.5 億港元來看，認購保證金已超出公開銷售金額逾 4.6 倍，遠超過百威亞太 (3.6 倍)、美團 (不到 2 倍)、中國鐵塔 (不到 2 倍) 等近幾年熱門上市案。

至於香港上市價格，根據彭博社引述知情人士透露，阿里巴巴可能會以 176 港元掛牌，但真正掛牌價格尚未正式敲定，仍會有變數。

另外也有消息透露，阿里巴巴在今日定價時，將參考阿里巴巴美股收盤價和供需情況，並指出有機會折價發行，但幅度不會太高約在 5% 之內。

資料來源: investing.com

至於在國際認購方面，阿里巴巴已提早結束國際認購時間，由原本美國東部時間 19 日收盤，提前至中午。而中國媒體報導指出，阿里巴巴國際認購金額已超出配售金額 3～4 倍，反應不論是在香港市場，還是國際市場，阿里巴巴營運潛力都吸引全球投資人的目光。

分析師指出，阿里巴巴在香港上市掛牌後的表現很難偏離美股太多，主要在於兩地市場的權益能互換，只要價差與互換成本差距過大，法人就會進行套利，因此抽中阿里巴巴股票的投資人想要立即賺取豐厚利潤恐會失望。

阿里巴巴港股上市價格是以阿里巴巴美股 11 月 20 日的收盤價作為其定價的基準之一。阿里巴巴將於 11 月 26 日在香港掛牌，若不折價上市，而 20 日～26 日間阿里巴巴美股是上漲的，那參與認股的投資人就有獲利空間。若在這段時間阿里巴巴美股是下挫，就有可能出現虧損。

阿里巴巴是全球不論被動型基金或是主動型基金的熱門標的。根據 MSCI 10 月 31 日數據顯示，阿里巴巴為 MSCI 新興市場指數的最大權值股，在指數中所占權重為 4.5%。

到 11 月 26 日，MSCI 納入 A 股完成之後，A 股在 MSCI 所占權重只有 3.3%，意味著光阿里巴巴一檔股票在 MSCI 新興市場指數中所占權重比全數 A 股加起來還要高。

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