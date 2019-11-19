法律專家：期限已過 川普恐無法依232條款授權加課汽車關稅

據《路透》報導，法律專家表示，美國總統川普可以依據「232 條款」課徵汽車關稅的時機已經過去，卻沒有任何行動，這代表他如果想對歐洲或日本汽車加稅，可能要另闢途徑。

週一 (18 日) 美國貿易法院一項新的裁決，也印證了這點。這項裁決指出，當時限已過，川普就無法依 232 條款授權，對國外鋼材加課關稅。

上週四，對歐盟、日本或南韓進口車課徵 25% 的國家安全關稅到期，外界原本預期，川普會宣布再延後半年決定，因為他們正與歐盟及日本進行更廣泛的貿易談判，但川普並未採取任何行動。

今年 5 月，川普依據 1962 年《貿易擴張法》第 232 條，暫緩 6 個月決定是否加課 25% 的國安關稅。這項法律原本是為保護冷戰時期的美國工業基礎，但川普利用條文的關稅威脅做為談判工具，以對談判對手施加壓力。

不過，今年 9 月與日本達成的協議，並未涉及汽車部分，而與歐盟的談判仍未正式開始，因為雙方在談判範圍上仍存有分歧。

前 WTO 法官、喬治城大學法學院教授 Jennifer Hillman 表示，除了採取行動或不採取行動之外，法律沒有賦予總統任何其他的選擇。自由主義者倡導組織 RStreet.org 貿易政策顧問 Clark Packard 認為，由於沒有在截止日期前採取行動，川普喪失了依 232 條款實施關稅的權力。

週一法院的裁定主要是關於 2018 年 8 月，川普宣布對土耳其鋼材的稅率加倍至 50%，法院認為，當時法律賦予川普的權力已經過期。

美國商務部負責進行 232 條款的調查，雖然調查報告從未公開，但依據白宮在 5 月所發表的聲明，調查確定汽車進口正在「削弱我們的內部經濟」，並導致「美國擁有的汽車工業」萎縮。

不過 Hillman 認為，即使失去 232 條款的授權，川普仍可援引其他的法律來徵收關稅，例如更廣泛授權的《國際緊急經濟權力法 (IEEPA)》，可用來加課關稅及打擊恐怖主義融資。

Hillman 指出，IEEPA 沒有太多的調查等先決條件，因此總統可以迅速採取行動，但如果不使用 232 條款，則更容易受到來自 WTO 的挑戰，因為這已經不完全是以國家安全理由而做出的決定。