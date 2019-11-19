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中國設「製造業轉型基金」 註冊資本逾人民幣1400億元 瞄準三大投資方向

中國設「製造業轉型基金」 註冊資本逾人民幣1400億元　(圖：AFP)
中國設「製造業轉型基金」 註冊資本逾人民幣1400億元　(圖：AFP)

週一 (18 日) 中國中車股份有限公司發布公告，將參與由中國財政部及中國煙草總公司等 20 家機構共同發起設立「國家製造業轉型升級基金股份有限公司」，註冊資本達人民幣 1472 億元，未來主要針對新材料、新一代訊息技術以及電力設備等領域的成長期、成熟期企業展開投資。

該基金公司成立主要圍繞三項投資重點，包括：

  1. 新材料、
  2. 新一代訊息技術、
  3. 電力設備等領域之成長或成熟期企業。

新材料產業包含發展特殊金屬功能材料、先進高分子材料和高性能複合材料等；訊息技術則涉及 5G 通訊設備、基地台建設、行動網路優化等領域；電力設備涵蓋核能、可再生能源、火力以及輸電網設備建置。

根據上述公告，目前該基金公司股東數已達到 20 家，其中以中國財政部為最大股東，投資金額達人民幣 225 億元。

為促進創新投資，該基金共同發起公司包含國開金融、中國煙草、中國保險投資基金，以及上海電氣、東旭等多家 A 股上市公司，各股東首期出資為人民幣 73.6 億元。

目前該基金公司已於工商行政管理部門登記成立，經營存續期間為十年，經基金公司股東大會審議同意可延長存續期限。

就投資模式來看，該公司管理團隊可利用自主展開投資，或是以受託開展投資等方式運作，具體投資資金比例將根據實際情況由董事會決定。

未來，此基金有望和國家積體電路產業投資基金之發展路經相互結合，藉此吸引更多上市企業入股，積極推動中國製造業產業轉型。國家積體電路產業投資基金股份有限公司於 2014 年 9 月正式成立，為中國第一支規模超過人民幣 1000 億元的國有投資基金，被稱為「大基金」。

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