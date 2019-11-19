中國設「製造業轉型基金」 註冊資本逾人民幣1400億元 瞄準三大投資方向

週一 (18 日) 中國中車股份有限公司發布公告，將參與由中國財政部及中國煙草總公司等 20 家機構共同發起設立「國家製造業轉型升級基金股份有限公司」，註冊資本達人民幣 1472 億元，未來主要針對新材料、新一代訊息技術以及電力設備等領域的成長期、成熟期企業展開投資。

該基金公司成立主要圍繞三項投資重點，包括：

新材料、 新一代訊息技術、 電力設備等領域之成長或成熟期企業。

新材料產業包含發展特殊金屬功能材料、先進高分子材料和高性能複合材料等；訊息技術則涉及 5G 通訊設備、基地台建設、行動網路優化等領域；電力設備涵蓋核能、可再生能源、火力以及輸電網設備建置。

根據上述公告，目前該基金公司股東數已達到 20 家，其中以中國財政部為最大股東，投資金額達人民幣 225 億元。

為促進創新投資，該基金共同發起公司包含國開金融、中國煙草、中國保險投資基金，以及上海電氣、東旭等多家 A 股上市公司，各股東首期出資為人民幣 73.6 億元。

目前該基金公司已於工商行政管理部門登記成立，經營存續期間為十年，經基金公司股東大會審議同意可延長存續期限。

就投資模式來看，該公司管理團隊可利用自主展開投資，或是以受託開展投資等方式運作，具體投資資金比例將根據實際情況由董事會決定。

未來，此基金有望和國家積體電路產業投資基金之發展路經相互結合，藉此吸引更多上市企業入股，積極推動中國製造業產業轉型。國家積體電路產業投資基金股份有限公司於 2014 年 9 月正式成立，為中國第一支規模超過人民幣 1000 億元的國有投資基金，被稱為「大基金」。