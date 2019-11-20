打敗Facebook、Instagram 第三季TikTok下載量全球第三

根據外國分析網站 Sensor Tower 調查顯示，第三季全球 App 下載量的排名，TikTok 下載量超越 Facebook、Instagram，躍居全球第三。

數據指出，TikTok 於 App Store 和 Google Play 的總下載次數已達 15 億。於今年 2 月下載量達到 10 億，至今已獲得 6.14 億的下載量，年增 6%。

除遊戲以外，抖音成為下載量排名第三的應用程式。排名第一及第二位分別是 WhatsApp 和 Messenger，而第四和第五則是 Facebook 和 Instagram。

TikTok 下載數量的成長大部分來自於印度，占下載量 31%。其次第二大市場是中國，占下載量的 11.5%，美國用戶則占 8.2%。

只是創作者普遍認為在 TikTok 推出作品並不像在 YouTube 這樣的平台賺錢，但 TikTok 已開始進行改變。

TikTok 正在意大利、英國、法國和美國四國測試點擊付費廣告模式，這是其廣告業務從直推廣告模式朝自助廣告模式轉型的一部分。

同時，TikTok 未來有機會推出音樂串流服務，主因在於其母公司字節跳動正與 Universal Music、Sony Music 和 Warner Music 這些全球最大的唱片公司談判，將這些公司的歌曲納進新的音樂訂閱服務中，試圖在音樂串流市場與 Spotify 和 Apple 等公司展開競爭。

字節跳動是當今火熱的獨角獸企業之一，市場有消息傳出其將於明年在香港 IPO，但目前的隱憂是 TikTok 正面臨美國監管機構的嚴格審查。

字節跳動大股東紅杉資本和軟銀在內的投資人，皆將美國市場的成長視為實現明年下半年 IPO 的關鍵目標。因此 TikTok 正積極的去「中國化」，包含減少來自中國的內容數量，同時也可能將 TikTok 的總部遷至新加坡。