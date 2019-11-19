用不用華為設備 德國官方民間兩樣情

德國政府仍在針對是否允許華為參與德國 5G 網路進行政治上的討論，即使德國總理梅克爾已為華為開綠燈，但與梅克爾同陣營議員對於華為設備仍心存疑慮，擔心國家安全問題，表示不能信任華為，要求排除華為這家設備商。

(圖片: AFP)

但據了解，德國各家電信營運商已經著手推動 5G 建設，Vodafone 和德國電信均使用華為的技術。

Vodafone 德國 CEO Ametsreiter 表示，歧視性地排除單一廠商並不利於德國快速推動網路建設。

而與華為的合作已有十年之久的德國電信表示，華為是技術十分卓越，且非常可靠的合作夥伴。在與德國電信的合作經驗中，華為無可挑剔。

對於德國政治圈內反對華為的聲浪，德國電信 CEO Markus Haas 認為，「我們的投資決策要著眼於長期，不能因為一個政府不喜歡另一個政府，就武斷地做出決策。」同時，他譴責使用華為設備會造成國家安全問題是毫無事實根據的討論。

德國電信將於 12 月 11 日在倫敦向投資人公布其 5G 建設計畫，第一批 5G 資費的內容預計於明年年初確定。

而根據德國媒體的報導，在德國網路管理局最新版的電信網路安全草案中，華為並沒有被排除在德國的 5G 建設之外。

此外，德國總理梅克爾也指出，以德國立場來看，對相關企業的要求及驗證的可行性是最重要考量點，不能對單一供應商有差別待遇。

不過，德國外長 Heiko Maas 再度表達他的憂慮，他認為即使德國在電信方面推出新的安全要求目錄還不夠。同時，部份德國官員認為華為仍可能將通訊數據交給中國政府。