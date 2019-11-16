中國製造=惡夢一場？中國時尚產業默默興起，能破除你的壞印象嗎？

文 / 《經理人月刊》張玉琦

根據麥肯錫（McKinsey&Co.）的報告，2018 年奢侈品產業營收，中國占了 1／3。但中國消費者不只購買國際品牌，在上海的高檔百貨公司連卡佛，一群畢業自倫敦時尚學院、中央聖馬丁藝術與設計學院的中國設計師 Ms Min（劉閔）、Ming Ma（馬明）和 Angel Chen（陳安琪）等開始進駐，象徵著中國品牌遠離粗陋的仿冒品文化，在品質與設計上挑戰西方。

中國原生品牌的初步成功，可以回溯到阿里巴巴旗下的淘寶，從 2000 年以來培養出一批獨立的服飾品牌業者。如今，阿里巴巴又宣布與紐約時裝周合作，推廣新銳中國設計師。

不僅華人設計師在時尚伸展台嶄露頭角；中國原生服飾品牌除了接觸全國的百貨公司採購，較為平價者也藉著潮流款式和網紅行銷開拓海外市場，這顯示高中低階的完整中國時尚產業興起。

像上海品牌 ICICLE 之禾，瞄準年輕專業人士，一件喀什米爾外套定價 4 萬人民幣（約 16 萬新台幣），目前開設 260 家店，年營收達到 13 億人民幣（約 57 億新台幣）。創辦人葉壽增表示，為了打入高價位市場，他在巴黎設立設計公司吸引歐洲人才，還收購了法國品牌 Carven，希望能借鏡時尚產業的營運模式。

中價位的佼佼者是 S.Deer，產品價格在 100～300 美元（約 3000～9200 元新台幣）左右，在中國已經有 1300 個零售點，在巴黎也有 3 間店。創辦人蔡公和說，他希望以優良的品質和設計，提供消費者便宜或昂貴品牌之外的第三選擇。

Shein 則是專門銷往海外的快時尚網路品牌，在 Instagram 上有 700 萬追蹤者，比 Uniqlo 還多。Shein 的手機 App 在蘋果 App Store 上排名前 10，贏過 H&M 和 Forever 21。Shein 的產品通常低於 20 美元，最低甚至到 5 美元，目前已累積來自 224 個國家的 5000 萬名顧客，營收超過 100 億人民幣（約 440 億新台幣），還得到百度、騰訊和拼多多的投資。湯普金斯國際供應鏈顧問公司副總裁麥可．扎庫爾（Michael Zakkour）說，Shein 專注蒐集顧客回饋和數據，即時改變販售品項。

香港消費者研究機構執行總監賽門．泰（Simon Tye）指出，中國品牌開始說自己的故事，在國族主義的加持下，調查顯示 45% 的中國消費者未來願意買更多中國品牌。



（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 10 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 10 月

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