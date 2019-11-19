日本眾院批准與美貿易協議 加大開放美牛、農產品

日本國會眾議院週二 (19 日) 批准了與美國的貿易協議，開放美國牛肉及其他農產品進入市場，以換取美國取消日本機床等商品的新關稅，但汽車關稅削減仍不確定。

這一協議由首相安倍晉三與美國總統川普，在今年 9 月下旬所簽訂，在眾議院通過後，協議將移交參議院投票。

執政的自民黨聯盟的目標，是在本屆國會 12 月 9 日議程結束前，批准這項貿易協議，如此將能符合華盛頓的要求，與明年 1 月 1 日生效。

根據協議，日本將把對美國牛肉的 38.5% 關稅，逐步降至 9%，並取消或降低對美國豬肉的關稅。其他美國農產品，包括奶酪、葡萄酒和小麥，也將獲得更多進入日本市場的機會。

相對來說，美國將取消或降低對日本出口某些工業零件的關稅，但最關鍵的日本汽車及汽車零件的關稅，可以取得的進展仍不確定，而依據日美協議的文本，汽車關稅「有待進一步談判」。

日本估計，初步協議將在未來 10-20 年內充分發揮效益，從而提高經濟成長約 0.8%。日本還預估，日本對美國出口的總體關稅，將減少 2128 億日圓，但這些數字，是基於美國將取消汽車及汽車零件關稅的假設而做出的。

根據日本《朝日新聞》和三菱日聯研究與諮詢公司的估算，如果不削減關稅，美國對日本商品的總體關稅降低幅度，將只比日本政府預估的 10% 略高一些。