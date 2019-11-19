美再度延長豁90天 華為回應：未改公司遭受不公平待遇

美國政府再度向中國電信設備商華為發放為期 90 天的臨時豁免許可，允許華為繼續與美企有生意往來。對此，華為回應表示，無論是否有獲得豁免許可，對於該公司的經營並不會帶來太多實質性的影響，更不會改變華為持續受到不公平對待的事實。

在先前，美國監管機構以國家安全風險為由對華為祭出禁令，並將華為加入黑名單當中。不過隨後，美國商務部三度發放了為期 90 天的豁免許可，旨在最大程度地減少對相關客戶的干擾。

美國商務部長羅斯 Wilbur Ross 在日前表示：「臨時豁免許可的延長將使運營商能夠繼續為美國某些最偏遠地區的客戶提供服務，否則這些客戶將陷入困境。」此外，他也表示：「部門也將繼續嚴格監控敏感技術的出口，以確保那些威脅我們國家安全的人不會利用我們的創新。」

對此，華為表示：「最新的豁免許可延長並不會對華為的業務產生重大影響。這一決定並沒有改變華為繼續受到不公平待遇的事實。」

此外，華為也表示，將公司添加到實體名單中的決定對美國造成的傷害大於對華為的傷害。華為指出：「這對與華為有業務往來的美國公司造成了重大經濟損害。」

中國政府在週二更重申希望中國公司能受到公平對待。中國外交部發言人耿爽表示：「我們敦促美國停止以國家安全的名義歧視其他國家進行出口管制，並停止將貿易問題政治化。」