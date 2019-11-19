【群益投顧】台積電創新高鴻海助攻 短多蓄勢挑戰前波高點

一、盤勢分析

週一中國官員釋出貿易協議雜音，澆熄了原本市場的樂觀氣氛，不過美國商務部再度鬆綁，展延華為禁令寬限期 90 天，緩解緊張情緒，美股收盤小幅漲跌，四大指數僅費城半導體小跌 0.24％，其餘道瓊工業收漲 0.11％ 、S&P 500 小漲 0.05％ 、那斯達克收高 0.11％，皆再改寫新高。受北京對貿易協議的悲觀言論影響， 泛歐 STOXX 600 指數收跌 0.01％，三大主要市場英股微幅收紅， 德、法都收小跌。今早亞股漲跌不同調， 台股以小漲 9 點開出，終場以上漲 56.62 點或 0.49％ 收盤， 收在 11656.40 點，成交金額較前一交易日擴增為 1211.95 億元。盤面結構， 類股漲跌互見，電子在台積電創高、鴻海轉強領軍下獨領多頭，金融開低後收斂跌勢微跌，傳產以機電、百貨表現較領先， 玻璃、油電的跌幅相對較大。

二、盤勢預估

美中貿易協議再傳意見分歧，不過美國同意第三度展延華為臨時出貨許可 90 天，消息面多空相互抵銷。台股小幅開高後震盪墊高， 終場以下影線紅 K 上漲 56 點作收， 成交量擴增至 1200 億元以上，指數沿 3 日線續攀高， 3、12 日均線排列重新扭轉翻多，蓄勢挑戰前高，惟若成交動能持續不足恐使震盪加劇，建議個股參考短期技術面汰弱換強、調整持股結構。

資料中心需求持續升溫， 谷歌、臉書、亞馬遜、微軟等大廠今、明年都有擴充資料中心計畫；根據研調機構預估，第 4 季全球伺服器出貨量可望恢復年成長，預估明年年增 5％ 左右，2019～ 2024 年複合成長率將達 6.5％ ； 全球伺服器出貨量第三大「美超微電腦」宣佈加碼在台投資， 伺服器供應鏈將受惠。

由於 5G、AI、HPC 對於 7 奈米以下先進製程需求將大幅成長，半導體大廠積極擴大投資，不僅台積電日前大幅上修今年資本支出，並預告明年資本支出維持高檔，三星也宣布第 4 季半導體支出將刷單季歷史新高，英特爾則上修今年資本支出來到歷年最高，可望帶動半導體相關設備商營運持續成長表現。

隨著記憶體大廠持續去化庫存，英特爾處理器缺貨持續紓解，加上因應美中貿易戰，下游在第 3 季提前備貨，下半年庫存已降至較健康的水位，預期第 4 季在伺服器、手機需求帶動下，出貨有望維持成長， 展望明年， 隨著全球加速 5G 商轉將帶來更多新應用，可望帶動記憶體景氣持續回升。

三、強勢股

電子： 華碩 (2357)、鴻海 (2317)、台達電 (2308)、致茂 (2360)、台郡 (6269) 非電： 中租 (5871)、三商壽 (2867)、南港 (2101)、大成鋼 (2027)、大成 (1210)

◆本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據

